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Başsavcı'dan adliye muhabirlerini fişleme talimatı

‘Terör ve organize suçlarla mücadele ’ soruşturmalarının başındaki isim Başsavcı Oktay Erdoğan, gazetecilerin adliyede yaptığı görüşmeleri takibe aldı

23 Kasım 2012 18:44

Terörle Mücadele Kanunu (TMK) Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinin 7. katında görev yapan TMK savcılarının  kapısını çalan adliye muhabirlerinin 'soruşturma konularının hassasiyeti nedeniyle' kayıt altına alınmasını istedi. 

Başsavcı vekili, randevu alınarak yapılan gazeteci - savcı görüşmeleri hakkında yazılı bir dosya hazırlanmasını isteyerek, ‘Gazetecinin adı-soyadı’,"tc kimlik numarası" ‘hangi kurumda çalıştığı’, ‘kimden randevu aldığı’, ‘randevu aldığı tarih ve saat’, ‘İçeride ne kadar süre kaldığı’ ‘hangi konuda görüşüldüğü’ ve ‘o gazetecinin telefon numarası’nın yer alacağı 'Gazeteci giriş-çıkış kayıt d.' adlı dosyaya girmeden bu kata girilmesini yasakladı.
Ayrıca randevuz giriş-çıkışların söz konusu olmadığı, 7. katla ilgili bu yeni uygulama sadece gazeteciler için geçerli olacak. 
Başsavcının bu uygulamasına  karşı çıkan adliye muhabirleri ise,  randevularını iptal etmeyi göze alarak söz konusu dosyaya kendileriyle ilgili bilgi vermeyi reddettiklerini açıkladılar.
Yargı çevreleri ve haberciler Başsavcı vekili Erdoğan’ın uygulamasının gazetecilerin "haber alma ve yayma" faaliyetlerini kontrol altına almaya yönelik bir uygulama olduğunu belirtti.
 

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