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Ekonomi

Basra'daki gerginlik petrol fiyatlarını tırmandırdı LONDRA (A.A)

03 Ocak 2012 18:03

-Basra'daki gerginlik petrol fiyatlarını tırmandırdı LONDRA (A.A) - 03.01.2012 - Ortadoğu'da Basra Körfezi'ndeki gerginlik uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarını tırmandırdı. Uluslararası petrol piyasasında bu yılın ilk işlem gününde ABD ham petrolünün varil fiyatı 101 doların ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 110 doların üzerinde işlem görüyor. ABD ham petrolünün Şubat ayı teslimi varil fiyatı 2,70 dolar artarak 101,53 dolardan ve Londra Brent tipi ham petrolün Şubat ayı teslimi varil fiyatı da 2,97 dolar yükselerek 110,35 dolardan satılıyor. İran'ın Basra Körfezi'ndeki askeri tatbikatları ve ABD'ye bağlı savaş gemilerinin bölgede seyretmesi Tahran ve Washington'un karşı karşıya gelmesine bunun da bölgeden petrol ihracatının kesilmesine yol açacağı endişelerini artıyor. Yatırımcıların bu kaygıları petrol fiyatlarının artmasında rol oynuyor.  İran yönetimi, petrolüne yaptırım uygulanması durumunda dünya petrolünün yüzde 40'ının taşındığı Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği tehdidinde bulunmuştu. Yeni yıl tatili nedeniyle dün işlemlerin yapılmadığı küresel petrol piyasasında ABD ham petrolünün varil fiyatı 2011 yılını 98,83 dolardan ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 107,38 dolardan kapamıştı. ABD ham petrolünün 2011 yılında yıllık kazancı yüzde 8,2 ve Londra Brent tipi ham petrolü de yüzde 13,3 olmuştu.

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