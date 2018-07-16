Basra'da hükümet karşıtı gösteriler yeniden başladı

Irak’ın en güneyindeki petrol zengini Basra’da hizmet yoksunluğu, elektrik kesintileri ve yolsuzluklara karşı yeniden başlayan gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kentte yeniden başlayan gösterilere güvenlik güçleri müdahale etti. Müdahale sonucu 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Basra kent merkezinin yanı sıra diğer bölgelerde de gösteriler düzenlendiği kaydedildi.

Bağdat’taki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre de Basra’ya terörle mücadele ve çevik kuvvet güçlerinden çok sayıda takviye gönderildi.

Basra’nın yanı sıra Necef, Meysan ve Zikar’da da gösterilerin yer yer sürdüğü ifade ediliyor.

Öte yandan Başbakan Haydar el-İbadi, tüm ordu güçlerinin teyakkuzda olması yönünde talimat verdi.

Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef'e, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.