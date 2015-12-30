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Dünya
Deutsche Welle

Basra Körfezi'nde sıcak saatler

İran devrim muhafızları tarafından ateşlenen roket Basra Körfezi'nde seyreden Amerikan uçak gemisinin yakınına isabet etti.

30 Aralık 2015 11:30


ABD kaynaklarından yapılan açıklamaya göre İran devrim muhafızları Basra Körfezi'nde seyir halindeki bir Amerikan savaş gemisinin yakınlarında iki roket ateşledi. Amerikan silahlı kuvvetleri merkez komutanlığı sözcüsü Kyle Raines bunun son derece kışkırtıcı bir davranış olduğunu ve İran devrim muhafızlarının Amerikan uçak gemisi ‘Harry S. Truman'ın körfezdeki rutin seyri sırasında geçtiği bölgede körfeze birden fazla roket fırlattıklarını söyledi. Raines, İranlıların ön uyarı süresini ateşten 23 dakika önce yaptıklarını ve bu sürenin son derece kısa olduğunu belirtti. Sözcüye göre roketlerden biri uçak gemisine bin 500 metre mesafede denize isabet etti.

Uçak gemisinin doğrudan hedef alınmadığını söyleyen Kyle Raines, “Bu tür eylemler aşırı kışkırtıcı, tehlikeli ve profesyonelce olmayan hareketlerdir. Aynı zamanda son derece önemli olan Basra Körfezi'ndeki uluslararası suların korunmasında İran'ın üzerine düşen sorumluluğa sahip çıktığından şüphe duyulmasına yol açar”, dedi.

Amerikan uçak gemisi Suriye'deki İslamcı IŞİD milisini hedef alan hava saldırılarına katılan uluslararası filoda görev alıyor. Roketler ateşlendiği sırada bir Fransız savaş gemisinin de bölgede seyrettiği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Basra KörfeziAmerikanKyle RainesSuriyeIŞİDFransızDeutsche Welle Türkçe DWReuters AFP/AG

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