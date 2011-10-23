-Basra Körfezi'nde 6 dalgıcın cesedine ulaşıldı TAHRAN (A.A) - 23.10.2011 - Basra Körfezi'nde üç gün önce batan ve 13 dalgıcın mahsur kaldığı geminin enkazında 6 cesede ulaşıldığı bildirildi. Kurtarma operasyonunun yetkilisi Muhammed Rastad, batan gemide mahsur kalan dalgıçlardan 6 Hintlinin cesedine ulaşıldığını, ancak diğer 7 dalgıcın durumu hakkında henüz bilgi olmadığını söyledi. Rastad, kurtarma operasyonunun devam ettiğini sözlerine ekledi. Basra Körfezi'nde petrol kuyusu platformlarından karaya yolcu taşıyan İran bandıralı Koosha-1 adlı gemi üç gün önce batmış, gemide bulunan 73 kişiden 60'ı kurtarılmıştı. Mahsur kalan dalgıçları kurtarmak için de dün özel bir ekip oluşturulmuştu.