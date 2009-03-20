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Dünya

Basra felaketten döndü

Basra Körfezi ile Umman Körfezi'i arasındaki Hürmüz Boğazı'nda bir ABD nükleer denizaltısı ile bir gemi çarpıştı.

20 Mart 2009 02:00

Basra Körfezi ile Umman Körfezi'i arasındaki Hürmüz Boğazı'nda bir ABD nükleer denizaltısı ile bir gemi çarpıştı.

Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasındaki Hürmüz Boğazı'nda çarpışan ABD 5. Filosuna ait iki gemiden birinin nükleer denizaltı olduğu bildirildi.

Bahreyn'de üslenen ABD 5'inci Filosu tarafından yapılan açıklamada, çarpışmada denizaltıyı hareket ettiren nükleer itici ünitenin hasar görmediği kaydedildi.

Amerikan donanması açıklamasında, USS Hartford denizaltısıyla USS New Orleans amfibik gemisinin dün gece çarpıştığı belirtilerek, denizaltıdaki 15 askerin hafif şekilde yaralandığı duyurulmuştu.

Amerikalı bir askeri yetkili, kazanın gece saatlerde, iki gemi de limana doğru seyrederken olduğunu ve kaza sırasında denizaltının daldığını belirtirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürmesi nedeniyle başka ayrıntı veremeyeceğini söyledi.

Bu arada, amfibik geminin yakıt tankının çatlaması sonucu denize yaklaşık 95 bin litre akaryakıt sızdığı bildirildi. Öte yandan, Hürmüz Boğazı'nda iki Amerikan gemisinin çarpıştığı haberleri üzerine bugün petrol fiyatlarının arttığı haber verildi.

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