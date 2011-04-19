-BAŞPOLİSLİK YARIN SAMSUN'DA BAŞLAYACAK SAMSUN (A.A) - 18.04.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, ''Emniyet teşkilatımızı büyük ölçüde rahatlatacak başpolislik uygulamasını ilk olarak yarın Samsun'da başlatacağız'' dedi. Çeşitli programlara katılmak üzere beraberindeki heyetle Samsun'a gelen İçişleri Bakanı Osman Güneş,programlarla ilgili bir değerlendirmede bulundu. İlk olarak seçim sürecinde alınacak tedbirlerle ilgili bölge valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarıyla bir toplantı yapacaklarını belirten Bakan Güneş, şunları kaydetti: ''Bakanlık merkezinden bir grup arkadaşımla Samsun'da 6 ilimizin valileri, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanlarıyla bir araya geleceğiz. İçinde bulunduğumuz seçim süreciyle alakalı birtakım güvenlik tedbirlerini görüşeceğiz. Bu arkadaşlarımızla seçimle alakalı alınacak tedbirler, eğer varsa bizden istedikleri, bizim müdahil olmamız icap eden sorun ve ihtiyaçları belirlemek ve bu konuda kendilerine yardımcı olmak amacıyla bir değerlendirme yapacağız.'' Programları çerçevesinde ilk defa Samsun'da hayata geçirilecek Baş Polislik uygulaması törenine katılacaklarını da vurgulayan Bakan Güneş, şöyle devam etti: ''Hükümetimizin üzerinde önemle durduğu, emniyet teşkilatımızı büyük ölçüde rahatlatan başpolislik uygulamasıyla alakalı kanun yürürlüğe girdi. Bu kanunun ilk uygulamasını, yarın Samsun'da yapacağız. Sınava girerek başpolis olabilme hakkını kazanan 117 memurumuzu başpolis olarak atayacağız. Bu vesileyle Samsun'u da ziyaret etmiş olacağız.'