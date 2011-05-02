-BAŞPOLİSLİK SINAVI AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğü, başpolis ve kıdemli başpolislik için açılan sınavda salt yazılı notuna göre yerleştirme yapılmadığını, yerleştirme sıralamasının yazılı sınav notu ile birlikte mesleki kıdem puanı, eğitim puanı ve sicil notu puanlarından idari ceza puanı düşülerek oluşturulduğunu bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede başpolislik sınavına ilişkin iddialar üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Orta kademe amir sayısının az olmasının emniyet teşkilatının en önemli sorunlarından biri olduğu belirtilen açıklamada, bu nedenle emniyet teşkilatının ilk kademe amir ihtiyacını karşılamak ve polis memurlarına kariyer imkanı sağlamak amacıyla başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru rütbelerinin oluşturulduğu kaydedildi. Başpolis memuru rütbesine yükselme şartlarını taşıyan ve müracaatta bulunan 29 bin 369 polis memurunun Milli Eğitim Bakanlığınca yazılı sınava alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Salt bu yazılı sınav notu puanına göre yerleştirme sıralaması oluşturulmamış, yerleştirme sıralaması, yazılı sınav notu ile birlikte mesleki kıdem puanı, eğitim puanı ve sicil notu puanlarından idari ceza puanı düşülerek oluşturulmuştur. Bu şekilde oluşturulan yerleştirme notu sıralaması çerçevesinde birimler için belirlenen kontenjana göre 9 bin 556 polis memuru başpolis memuru rütbesine yükseltilmiştir. Başpolis memurluğu için müracaat edebilecek toplam sayı 96 bin iken Emniyet Genel Müdürlüğüne intikal eden bilgiler doğrultusunda, adaylardan çoğunun, başpolislik rütbesi alınca tayininin çıkacağı endişesiyle müracaat etmek istemeyecekleri öngörülmüş, bundan dolayı ilk sınav için bu endişeyi giderici geçici bir düzenleme yapılmıştır. Başpolis memuru rütbesine yerleştirme sıralaması, birimlerin ihtiyacı ve personel özlük durumu göz önüne alınarak teşkilat genelinde yapılmamış, birimlere tahsisi edilen kontenjanlar çerçevesinde her birim için ayrı ayrı yerleştirme sıralaması oluşturulmuştur. Böylece terfi işlemlerinden sonra tayin endişesi ortadan kaldırılmıştır.'' Terfi işlemlerinde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı belirtilen açıklamada, yönetmeliğin ilk sınav için öngördüğü geçici düzenlemenin sadece bu sınavda uygulandığı, bundan sonraki sınavlarda tercihe dayalı atama esaslarına göre başpolislik rütbesine terfi işlemi yürütüleceği bildirildi.