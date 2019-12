-BAŞPOLİSLİK SAMSUN'DA BAŞLADI SAMSUN (A.A) - 19.04.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, ''Başpolislik ve kıdemli başpolislik uygulamasına yönelik yürütülen çalışmaların ilk somut sonucunu bugün alıyoruz'' dedi. Çeşitli programlara katılmak üzere Samsun'da bulunan Güneş, İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurlarının başpolislik terfi törenine katıldı. Güneş, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü salonunda düzenlenen törende emniyet teşkilatında hissettikleri en önemli sorunların başında ara kademe yönetici ihtiyacının geldiğini söyledi. Bu sıkıntının aşılması noktasında yürütülen çalışmalarda önemli bir mesafe kat edildiğini belirten Güneş, şunları kaydetti: ''Bugün, benim de bir hayli emek verdiğim ve sonucunu da görmekten mutluluk duyduğum güzel bir çalışmanın hayata geçeceği programda bir aradayız. İçişleri Bakanlığımız, ülkemizin huzur ve güvenliğinden sorumlu. Bu görevini Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile bunlara bağlı birimlerle görevini yerine getirme gayretindedir. Biz teşkilat olarak görevlerimizi yerine getirirken halkımızın huzuru, güvenliği için her türlü gayreti göstermekteyiz. Her türlü imkanı da bu değerli teşkilatlarımızın mensuplarına sağlamaya gayret göstermekteyiz. Güvenlik birimlerimizin tamamı bugün itibarıyla fevkalade önemli ve övünülecek bir noktaya gelmişlerdir. Biz eğer gelişen şartlara ayak uyduramazsak bu, bakanlığa olan güven de azalır.'' Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı son araştırmada, vatandaşın memnun olduğu devlet hizmetlerinin başında asayiş hizmetlerinin geldiğini vurgulayan Güneş, ''Vatandaşa bu güveni vermek ve teşkilattan memnuniyetini sağlamak kolay olmuyor. Bu bir özverinin, gayretin ve fedakarca çalışmanın sonucudur. Teşkilatlarımızın yaşadığı sıkıntıları bertaraf etmekte bizim görevimizdir'' dedi. Emniyet teşkilatında hissettikleri en önemli sıkıntılardan birisinin ''kademe yönetici ihtiyacı'' olduğunu belirten Güneş, şöyle devam etti: ''Her ne kadar sistemin içinde ara kademe yönetici yetiştiren mekanizmalar varsa da mevcut sayılar ihtiyacı karşılamıyor. Başpolislik ve kıdemli başpolislik uygulamasına yönelik yürütülen çalışmaların da ilk somut sonucunu bugün alıyoruz. Ülke genelinde 9 bin 750 başpolislik kadrosu aldık ve bu kadrolar illerimize ihtiyaçları nispetinde dağıtıldı. Samsun iline de 118 kadro tahsis edildi. Gerçekleştirilen sınavlarda 107 değerli kardeşimiz başarı gösterdi. Bu arkadaşlarımız artık başpolis olarak Samsun'da görev yapacak. Bu uygulamanın bundan sonra sonuçlarını göreceğiz. Uygulama, teşkilata büyük bir rahatlık getirecektir.'' Başpolislik uygulamasında merak edilen mali konularda her hangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusuna da değinen Osman Güneş, ''Çalışmalarımız mali konuları da kapsıyordu. Devletin bütçesi itibarıyla mali konularda ilk olarak muvaffak olamadık. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda bunu aşmayı planlıyoruz. Uygulamanın ülkemize ve tüm teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.