-BAŞPOLİSLİĞE YENİ DÜZENLEME ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Emniyet Genel Müdürlüğünde başpolis ve kıdemli başpolis memurluğuna yükselme esasları yönetmelikle belirlendi. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru Rütbelerine Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru kadrolarına atanacakların seçiminde aranacak şartları, başvuruları, değerlendirmeyi, yapılacak sınavları, verilecek eğitimleri ve atanmalara ilişkin usul ve esasları belirliyor. Emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan polis memuru rütbesindekilerin başpolis memuru rütbesine, başpolis memuru rütbesindekilerin de kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselmelerine ilişkin kuralları kapsayan yönetmeliğe göre, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru rütbesine atanacakların birimlere ve branşlara göre sayısı Personel Dairesi Başkanlığınca belirlenecek. Emniyet teşkilatındaki başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurlarının sayısının toplamı, polis memuru toplam sayısının yüzde 25'ini geçemeyecek. Belirlenen başpolis memuru kontenjanının en fazla yüzde 20'si 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurları için ayrılacak. Kalan kısmı ise meslekte en az 10 yıl fiili hizmeti bulunan veya 35 yaşından gün almış polis memurları arasından karşılanacak. Başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselme için yazılı sınav yapılacak. Başvuru ve sınava ilişkin hususlar sınavın yapılacağı tarihten en az 1 ay önce internetten duyurulacak. Başvuru işlemleri, eğitim işlemlerini yürüten şube müdürlükleri veya büro amirliklerince yürütülecek. En az 10 yıl fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurlarının başpolis memuru rütbesine yükselme başvurusunda son başvuru tarihi itibariyle mesleğe girmeden önce yapmış olduğu askerlik hizmeti süresi de dahil olmak üzere en az 10 yıl fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış olması şartı aranıyor. 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurlarının başpolis memurluğu rütbesine yükselme başvurusunda da mesleğe girmeden önce yapmış olduğu askerlik hizmeti süresi de dahil olmak üzere, son başvuru tarihi itibariyle 24 yıl ve üzeri fiili hizmeti bulunması gerekiyor. Adayların ayrıca son üç sicil notu ortalamasının ''çok iyi'' derecede olması, son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla aylık kesimi cezası almaması, son üç yıl içerisinde taksirli suçlar hariç, adli para cezasına çevrilse veya ertelenmiş olsa dahi kesinleşmiş hapis cezası almamış ve yöneticilik özelliğine ilişkin amirin değerlendirmesinin olumlu olması isteniyor. Kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselme başvurusunda ise başpolis memuru rütbesinde en az 6 yıl fiilen çalışmış olma şartı aranacak. En az 10 yıl ve üzeri fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurlarından başpolis memurluğu için başvuran adaylardan yazılı sınava çağrılacakların sayısı, polis memurlarının toplam sayısının yüzde 15'ini geçemeyecek ancak Emniyet Genel Müdürlüğünce güvenliğe etki eden faktörler göz önüne alınarak birimlerde güvenlik zafiyeti oluşmayacağının değerlendirilmesi durumunda yazılı sınava çağrılacakların oranı artırılabilecek. -YAZILI SINAV- Başpolis memurluğuna başvurusu kabul edilen 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurları ile kıdemli başpolis memurluğuna başvurusu kabul edilen başpolis memurlarının tümü yazılı sınava alınacak. Yazılı sınav çoktan seçmeli ve test şeklinde olacak. Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine, Milli Eğitim Bakanlığına veya Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve genel müdürün onayıyla oluşturulan komisyonlara yaptırılacak. Sınavda, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (yüzde 10), genel yetenek ve genel kültür (yüzde 20), polisi ilgilendiren mevzuat ve uygulamaları (yüzde 70) konularında sorular yöneltilecek. Yerleştirme yapılırken sicil notu, eğitim düzeyi ve meslek kıdem puanları ile yazılı sınav notları çeşitli oranlarda esas alınacak. Atamalar, birinci sıradaki adaydan başlamak üzere tercihleri dikkate alınarak yapılacak. Yerleştirme sonrasında boş kadrolar idarece ilan edilerek sadece yerleştirilemeyen adaylardan ikinci tercih alma işlemi yapılabilecek. Başpolis ve kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselenler için Eğitim Dairesi Başkanlığınca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 25 saatten az olmamak üzere personel yönetimi, iletişim, takım çalışması, problem çözme teknikleri, toplantı ve zaman yönetimi konularını da içeren yöneticilik eğitim programları düzenlenecek ve yürütülecek.