Başpolisler geliyor

T24 - Emniyet Genel Müdürlüğü, polis teşkilatı içinde yeni bir yapılanmaya gidiyor. Çalışma süreleri 10 yıl ve üzeri polis memurlarından sicili düzgün olanlar, “Başpolis” rütbesi alacak.





Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmanın en önemli unsuru, 185 bin 951’e ulaşan polis sayısından düzenleme yapmak amacını taşıyor. Teşkilat içinde polis memurlarına 6. meslek yılından itibaren, komiser yardımcılığı sınavlarına girme hakkı tanınıyor. 10. yıla kadar verilen bu imkan sadece üniversite mezunu polisler için geçerli.



Bu durumun son iki yılda 11 bin kişi artan polis sayısındaki üniversite mezunu polislerin önüne başka imkanlarda sunmak isteyen Emniyet Genel Müdürlüğü, “Başpolis” uygulamasına üzerinde yoğunlaştı. Arka arkaya toplantı yapan emniyet yetkilileri, ayrıca teşkilatta yapılan istatistiki değerlendirmelerde çoğunlukla disiplin suçu işleyen polislerin, 10 yılın üzerinde çalışanlardan oluştuğunu belirledi. Bu bozulmanın zaten zor koşullarda çalışan personelin bir süre sonra yükselme şansını da kaybedince, amacını yitirdiği ve hedefsizlik nedeniyle bu tip yaklaşımlara yöneldiği vurgulandı.



Başpolislik ile çalıştığı arkadaşları gibi düşünebilen kıdemli polislerin bir üst seviyeye taşımaya çalışan Emniyet Genel Müdürlüğü, ayrıca son 3 yılda bin 500 gerileyerek, 7 bin 260’a kadar düşen komiser yardımcısı, komiser ve başkomiser sayısını da takviye etmiş olacak.





