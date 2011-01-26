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Dünya

BAŞPİSKOPOSUN TÜRKİYE ALEYHİ BAŞVURUSUNA RET LEFKOŞA (A.A)

26 Ocak 2011 16:06

-BAŞPİSKOPOSUN TÜRKİYE ALEYHİ BAŞVURUSUNA RET LEFKOŞA (A.A) - 26.01.2011 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos'un, ''kutsal alanları yağmaladığı, Kilise taşınmazlarına ulaşılması hakkını ihlal ettiği ve Kıbrıslı Rumların Kuzey'deki kiliselere gitmelerini engellediği'' iddiasıyla Türkiye aleyhine yaptığı başvuruyu reddettiği bildirildi. Rum Politis gazetesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Kuzey'deki mülklerine ilişkin olarak Strasbourg'a başvuran Kıbrıslı Rumlar için belirlediği, KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu hukuk yolunun, AİHM Dördüncü Dairesi tarafından 2. Hrisostomos'a da gösterildiğini yazdı. Gazete, 2009 yılında Kilise adına başvuru yapan 2. Hrisostomos'un iddialarına karşılık karar alan AİHM'in, kararını ocak ayı başlarında verdiğini, ancak kararın resmi internet sayfasında dün yayımlandığını belirtti. AİHM'in, 2. Hrisostomos'un Türkiye aleyhine olan başvuruyu kabul edilemez olarak reddettiğini, ayrıca Dimopulos davasından sonra, Kuzey'de Kıbrıslı Rumların tümü tarafından Taşınmaz Mal Komisyonu hukuk yolunun tüketilmesi gerektiğine işaret ettiğini yazan gazete, AİHM'in, dini hakların yerine getirilmesinin ihlal edilmesine ilişkin olarak ise, yine Taşınmaz Mal Komisyonu hukuk yolunu gösterdiğini kaydetti.

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