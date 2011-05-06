T24 LogoT24 Logo
Dünya

BAŞPİSKOPOS'TAN BİN LADİN ELEŞTİRİSİ  LONDRA (A.A)

06 Mayıs 2011 17:21

-BAŞPİSKOPOS'TAN BİN LADİN ELEŞTİRİSİ  LONDRA (A.A) - 06.05.2011 - Anglikan Kilisesi Canterbury Başpiskoposu Rowan Williams, El Kaide terör örgütünün lideri Usame bin Ladin'in silahsız olduğu anlaşıldığı halde öldürülmesini eleştirdi. Williams, dün düzenlenen basın toplantısında, Bin Ladin'in öldürülmesiyle ilgili bir soru üzerine, "Silahsız bir adamın öldürülmesinin her zaman rahatsız edici bir duygu bırakacağını düşünüyorum. Adalet yerini bulmuş gibi gözükmüyor" diye konuştu. Olaya ilişkin çok fazla detay bilmediğini ifade eden Williams "Bir savaş suçlusuyla karşılaştığınızda, adaletin yerini bulması önemlidir" dedi. Başpiskopos Williams'ın sözleri bugünkü İngiliz gazetelerinde geniş yer aldı. Daily Telegraph gazetesi manşetinden verdiği haberde, Williams'ın, operasyon gecesi neler olduğuyla ilgili Beyaz Saray'ın yaptığı "çelişkili" açıklamaların operasyonu anlamaya yardımcı olmadığını düşündüğünü bildirdi. Başpiskoposun bu açıklamalarının çeşitli çevreler tarafından eleştirildiğini kaydeden Daily Telegraph, Anglikan kilisesinin ruhani liderinin "gerçek dünyada yaşamıyormuş" gibi hareket etmekle suçlandığını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24