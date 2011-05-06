-BAŞPİSKOPOS'TAN BİN LADİN ELEŞTİRİSİ LONDRA (A.A) - 06.05.2011 - Anglikan Kilisesi Canterbury Başpiskoposu Rowan Williams, El Kaide terör örgütünün lideri Usame bin Ladin'in silahsız olduğu anlaşıldığı halde öldürülmesini eleştirdi. Williams, dün düzenlenen basın toplantısında, Bin Ladin'in öldürülmesiyle ilgili bir soru üzerine, "Silahsız bir adamın öldürülmesinin her zaman rahatsız edici bir duygu bırakacağını düşünüyorum. Adalet yerini bulmuş gibi gözükmüyor" diye konuştu. Olaya ilişkin çok fazla detay bilmediğini ifade eden Williams "Bir savaş suçlusuyla karşılaştığınızda, adaletin yerini bulması önemlidir" dedi. Başpiskopos Williams'ın sözleri bugünkü İngiliz gazetelerinde geniş yer aldı. Daily Telegraph gazetesi manşetinden verdiği haberde, Williams'ın, operasyon gecesi neler olduğuyla ilgili Beyaz Saray'ın yaptığı "çelişkili" açıklamaların operasyonu anlamaya yardımcı olmadığını düşündüğünü bildirdi. Başpiskoposun bu açıklamalarının çeşitli çevreler tarafından eleştirildiğini kaydeden Daily Telegraph, Anglikan kilisesinin ruhani liderinin "gerçek dünyada yaşamıyormuş" gibi hareket etmekle suçlandığını belirtti.