Başpiskopos'a pedofili cezası

1970'lerde gerçekleşen pedofili vakalarını örtbas etmek suçundan yargılanan Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson, yargılandığı mahkemece suçlu bulundu, 12 ay hapisle cezalandırıldı.

Avusturalya’da 1970’lerde yaşanan çocuk tacizini gizlemekten suçlu bulunan Başpiskopos Philip Wilson 12 ay hapisle cezalandırıldı. New South Wales eyaletinde beraber çalıştığı rahip James Patrick Fletcher’in kilise korosundaki çocuklara yönelik cinsel tacizini saklamakla suçlanan Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson, pedofili ile alakalı hüküm giyen en yüksek düzey Katolik Kilisesi üyesi oldu.

Davanın yargıcı Wilson’un Kilise’nin itibarını korumak amacıyla taciz suçunu örtbas ettiğini söyledi.

Euronews'un haberine göre, Başpiskopos Wilson’ın yaşından dolayı cezasını ev hapsinde çekmesi bekleniyor.