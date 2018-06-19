T24 LogoT24 Logo
Spor

Başpehlivanlar Sorgun'da mindere çıktı

Halit YILMAZ / SORGUN - YOZGAT,(DHA) Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Gurbetçiler Şöleni kapsamında gerçekleştirilen Geleneksel Yağlı Güreşleri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

19 Haziran 2018 20:49

Halit YILMAZ / SORGUN - YOZGAT,(DHA)

Yozgat\'ın Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 10\'uncusu düzenlenen Gurbetçiler Şöleni kapsamında gerçekleştirilen Geleneksel Yağlı Güreşleri\'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sorgun Aydınlıkevler Mahallesi\'nde düzenlenen güreş müsabakalarına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Sorgun İlçe Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tarihi Kırkpınar Başpehlivanları İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Hamza Köseoğlu, Süleyman Sarı, Okan Acar, Kürşat Korkmaz, Ekrem Yavuz, Süleyman Aykırı, Hüseyin Demir, Ali Altun, Ali Yanıltma, Faruk Akkoyun, Serkan Serttürk, Ali Rıza Kaya ve Ramazan Bircan yanı sıra yaklaşık 100 güreşçi Sorgun Er Meydanı\'nda boy gösterdi.
Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, müsabakalar sırasında yaptığı konuşmada, \"Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Gurbetçiler Şöleni\'nin bu yıl 10\'uncusunu yapıyoruz. İlk gününde siz değerli vatandaşlarımızın heyecanla izlediği güreş müsabakaları ile şölenimiz başladı\" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Halit YILMAZSORGUNYOZGATDHA Yozgat Sorgun BelediyesiGurbetçilerGeleneksel Yağlı GüreşleriSorgun Aydınlıkevler MahallesiYozgat Valisi Kemal Yurtnaç AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal SorgunKaymakamı Mustafa Altınpınar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24