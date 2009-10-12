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Spor

Başpehlivan Yeşil, Erbaa'da da kazandı

12 Ekim 2009 03:24

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ''20. Erbaa Geleneksel Yağlı Güreşleri'' düzenlendi.

Erbaa Belediyesi tarafından İlçe Stadyumu'nda düzenlenen yağlı güreşlere toplam 346 güreşçi katıldı. Bu yıl eski Kırkpınar ağalarından merhum Hüseyin Şahin anısına düzenlenen güreşlerin finalinde, Kırkpınar yağlı güreşleri başpehlivanı Mehmet Yeşil ile Ahmet Kavakçı karşılaştı.

Zorlu geçen mücadele sonucunda Kavakçı'yı mağlup eden Mehmet Yeşil Yeşil, başpehlivan oldu. Üçüncülüğü Şükrü Kazan'ın elde ettiği güreşlerde dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Güreşleri Tokat Valisi Şerif Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, AK Parti Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya, MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru, AK Parti Tokat Milletvekili Zeyit Aslan da izledi.

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