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Spor

BAŞPEHLİVAN BELEDİYE BAŞKANINA YENİLDİ KOCAELİ (A.A) 

31 Temmuz 2011 16:09

-BAŞPEHLİVAN BELEDİYE BAŞKANINA YENİLDİ KOCAELİ (A.A) - 31.07.2011 - Kırkpınar'ın 2 altın kemer sahibi güreşçisi Ahmet Taşçı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğu ile denizde güreş tuttu.  Taşçı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile birlikte ilçedeki Dereköy sahilini gezdi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Taşcı, bir süre Karaosmanoğlu ve Yıldırım ile birlikte denize girdi ve sonrasında Karaosmanoğlu ile güreş tuttu.  Yaklaşık 10 dakika süren ikili arasındaki mücadelede Taşçı, Karaosmanoğlu'na yenildi. Güreşin ardından Taşçı, Karaosmanoğlu ve Yıldırım ile birlikte bir süre yüzdü.  Taşçı, yaptığı açıklamada, denizde Karaosmanoğlu ile birlikte güreş tutmanın ilginç ve bir o kadar da güzel olduğunu belirterek, ''Ben Kırkpınar'ın baş pehlivanıyım ama Karaosmanoğlu da Kocaeli'nin baş pehlivanıdır'' dedi.

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