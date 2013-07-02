Başörtüsüz kadınlardan 'Başörtüsüne özgürlük' çağrısı

Aralarında gazeteci, yazar, sanatçı, akademisyen ve siyasetçilerin de bulunduğu 57 kadın “Erteleme Değil, Çözüm İstiyoruz!" sloganıyla başörtüsüne özgürlük çağrısı yaptı. Prof. Dr. Nilüfer Göle, Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu ve Oya Baydar'ın da aralarında bulunduğu kadınlar, "başörtülü kadınların, kamu hizmetlerinde görev alma, başta milletvekilliği olmak üzere, merkezi ve yerel yönetimlere seçilme haklarının önündeki her türlü yasal ve yasal olmayan engelin kaldırılmasını" talep etti.

İnternet üzerinden başlatılan imza kampanyasına ilgi yoğun oldu. Kampanyaya katılanların sayısı saatler içinde bin 500'e ulaştı. İşte change.org adlı internet sitesinde yayımlanan çağrının tam metni:

'Erteleme Değil, Çözüm İstiyoruz'

“Tüm Siyasi Partiler ve Kamuoyuna: Haksızlığa Son Verin: Erteleme Değil, Çözüm İstiyoruz!” başlığıyla başlatılan kampanya metni şöyle:

“Türkiye 'nin son 20 yılına damgasını vuran Müslüman-laik çatışması eksenine oturtulmuş siyasetin en büyük mağdurları hep kadınlar oldu.



Ülkemizin en önemli meselelerinden birisi kadınların konumunun güçlendirilmesi ve toplumsal hayatın her alanına katılması iken başı örtülü ve başı açık kadınlar arasında ayrım yaratmaya yönelik söylem ve uygulamalar, en büyük zararı yine bu hattın her iki tarafındaki kadınlara verdi.



Bizler, başı örtülü kadınlara yönelik eşitsizlik yaratan her türlü uygulamaya karşı çıkıyoruz. Başörtülü kadınların kamu hizmetlerinde görev alma, başta milletvekilliği olmak üzere merkezi ve yerel yönetimlere seçilme haklarının önündeki her türlü yasal ve yasal olmayan engelin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Hizmet alan–hizmet veren ayrımı yapmıyoruz. Yapılmasını reddediyoruz.

Emek piyasasında başörtülü kadınlara yönelik örtük ayrımcılığa son verilmesini istiyoruz. Bu tür eşitsizliklerin, esas meselemiz olan kadına karşı ayrımcılıkla mücadelenin önünde de bir engel olduğuna inanıyoruz.



Bu nedenle, başta iktidar partisi olmak üzere, TBMM içindeki ve dışındaki tüm siyasi partileri başörtülü kadınların haklarından yararlanmalarını engelleyen yasal mevzuatın değiştirilmesi için acilen, ön koşulsuz harekete geçmeye çağırıyoruz.”

İlk imzayı 57 kadın attı

Kısa sürede bin 500 imzaya ulaşan kampanyanın ilk imzacıları ise şu isimlerden oluştu:

Amberin Zaman, Ayça Damgacı, Ayça İnce, Ayşe Çavdar, Ayşegül Okan, Ayşegül Sönmez, Balçiçek İlter, Bediz Yılmaz, Beral Madra, Bircan Yorulmaz, Burçak Madran, Cansu Çamlıbel, Çiğdem Mater, Demet Şahende Dinler, Didem Danış, Didem Gençtürk, Doğa Kılcıoğlu, Duygu Akın, Ebru Çapa, Ekim Tan, Elif Bereketli, Elif Cemal, Evren Balta, Fatma Türe, Figen Yüksekdağ, Hale Akay, Hale Gönültaş, İnci Furni, Işın Eliçin, İştar Gözaydın, Jaklin Çelik, Mebuse Tekay, Necmiye Alpay, Neval Güven Türkeli, Nil Mutluer, Nilüfer Göle, Nurcan Akad, Oya Baydar, Perihan Özcan, Perrin Öğün, Pınar Öğünç, Rana Şenol, Raziye Kubat, Sebahat Tuncel, Sevda Alankuş, Sevgi Ortaç, Sevil Turan, Sevilay Demirci, Sibel Yardımcı, Şirin Payzın, Verda Özer, Yasemin İnceoğlu, Yeşim Burul, Zehra Gülbahar, Zehra Kafkaslı, Zeynep Gürcanlı, Zozan Özgökçe.

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