Yargıtay 9. Ceza Dairesinin, "Ergenekon davasıyla birleştirilmesinde zorunluluk bulunduğu" gerekçesiyle bozma kararı verdiği Danıştay üyelerine saldırı davasının ikinci duruşmasında mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına uydu.



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10.23'te başlayan duruşmaya, tutuklu sanıklar Alparslan Aslan, Erhan Timuroğlu, Süleyman Esen, Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Tekin İrşi ile sanık avukatları ve müdahil avukatları katıldı.

Bazı Danıştay üyelerinin de izlediği duruşmada sanık Alparslan Arslan olay çıkardı. Arslan, 'başörtüsünü yargılayanı keserim' diye dedi. Mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına uyarken, sanıklar birbirine saldırdı. Mahkeme salonu boşaltıldı.