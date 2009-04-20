Arslan olay çıkardı

'Dosya İstanbul'da birleştirilsin'

Salonda arbede

'Oğlum rahatsız, kullanılıyor'

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Danıştay 2. Dairesi üyelerine ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırılarla ilgili davanın, "Ergenekon" davası ile birleştirilmesini kararlaştırarak, dava dosyasınınİstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmesi yönünde, bu mahkemeden muvafakat istenilmesine karar verdi.Davanın bugünkü duruşmasında, sanık Alparslan Arslan'ın avukatı Hüseyin Kubilay Üstüner, mahkemenin daha önceki kararında direnmesini talep ederek, ayrıca müvekkilinin akıl ve ruh sağlığı konusunda hastaneye sevkini istedi.Diğer tutuklu sanıkların avukatları da daha önceki beyanlarını tekrarlayarak, müvekkillerinin tahliyelerine karar verilmesini talep etti.Sanıklardan Süleyman Esen, söz alarak, "Mahkemeden, yapılan yanlışlığa bir son vermesini istiyorum. Adalete sığınıyorum, adalet istiyorum. Tahliyeme ve beraatıma karar verilsin" dedi.Cumhuriyet Savcısı Kubilay Taştan, celse arasında verdiği yazılı mütalaadaki gerekçeler doğrultusunda, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin bozma ilamına uyulması ile "Ergenekon" davasını gören İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinden birleştirme yönündeki muvafakatlarının sorulmasını istedi. Taştan, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Heyetinin, baş başa değerlendirmede bulunmak üzere salondan çıkmasından bir süre sonra, Arslan ayağa kalkarak, "Başörtüsünü yargılayanı keserim. İsrail'e gidin" diye bağırmaya başladı.Olay üzerine ayağa kalkan annesiyle göz göze gelerek, ona da bağıran Arslan, salonda güvenlik önlemi alan jandarmalar tarafından susturmaya çalışıldı.Ancak bağırmaya devam eden Arslan, jandarmaca duruşma salonundan çıkarıldı.Mahkeme Heyetinin yaptığı başbaşa değerlendirmenin ardından, Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, usul ve yasaya uygun bulunan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin bozma kararına uyulmasına karar verildiğini kaydetti.Hasan Şatır, dosya kapsamı, delil durumu, bozma ilamındaki gerekçeye göre, yapılan değerlendirmede; İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "Ergenekon" davasında, bir terör örgütü olduğu ve bunların ülke çapında eylem ve faaliyetlerde bulunduğunun ileri sürüldüğünü belirtti.Bahse konu örgütün ana çatısı ve örgüt yapısının tarif edilerek nitelendirildiğini, ayrıca örgüt eylemlerinin de dava konusu edildiğini ifade eden Şatır, "Mevcut duruma göre, mahkememiz dosyasındaki Danıştay ve Cumhuriyet gazetesine bomba atılması olayının, İstanbul'daki yargılamaya konu örgütün yaptığı eylemlerden biri olarak iddia edildiği, bu haliyle mahkememizde görülen ve örgütün yaptığı eylemlerden bir tanesi olarak nitelenen eylemin yargılamasının da örgütün genel tanım ve tarifinin yapıldığı ve diğer eylemlerinin yargılandığı dosyada birleştirilerek, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/209 esas sayılı (Ergenekon davası) dosyasında yapılması, delillerin birlikte değerlendirilmesinin usul ve yasaya uygun olduğu sonuç ve kanaatine varıldığından, dosyanın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmesi konusunda muvafakat istenilmesine karar verildi" dedi.Sanık Alparslan Arslan'ın, akıl ve ruh sağlığı yönünden rapor aldırılması talebinin reddine karar veren mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.Bu arada, Mahkeme Heyeti tutukluluğun devamı konusundaki ara kararı oy çokluğuyla aldı. Üyelerden Hakim Kadir Kayan, "bozma kararı sonrasında ortaya çıkan yeni süreçte, sanık Süleyman Esen ile ilgili ortaya çıkan durumun, tutuklu kalması halinde sanığın mağduriyetine neden olabileceği gerekçesiyle" Esen hakkında verilen tutukluluğun devamı kararına muhalefet şerhi düştü.Öte yandan, mahkemenin kararını açıkladığı sırada, sanık Erhan Timuroğlu, Osman Yıldırım'ın üzerine yürümek istedi ve "Bu şerefsiz itirafçının söyledikleri yalan" dedi.Sanık İsmail Sağır da Yıldırım'a yönelik sözler söyledi.Bunun üzerine Osman Yıldırım da Erhan Timuroğlu ve diğer sanıklara yönelik küfürlü sözler sarf ederek, "Size kaç para verdiler" diye konuştu.Sanıklar, jandarmanın müdahalesinin ardından salondan çıkartıldı.Diğer taraftan duruşmaya verilen arada, Alparslan Arslan'ın annesi Porsor Arslan, oğlunun taşkınlık yaparak duruşma salonundan çıkartılmasının ardından, "Birileri GATA'ya gidebiliyor. Benim oğlum 3 yıldır bu halde. Ne biçim Türkiye bu. Böyle hakaret olmaz. İstediğini söyleyebilir" şeklinde konuştu.Arslan'ın babası İdris Arslan ise davanın görülmesinin ardından, oğlunun rahatsız olduğunu, tedavi edilmesi için ilgili mercilere başvuruda bulunduğunu ifade etti. Oğluyla bir yıldır görüşemediğini savunan Arslan, oğlunun kullanıldığını da iddia etti. (aa)