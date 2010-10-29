-''BAŞÖRTÜSÜNÜ DEĞİL, AYRIMCILIĞI TARTIŞIN'' LONDRA (A.A) - 29.10.2010 - İngiliz Economist dergisi, Türk siyasetçilerin enerjilerini başörtüsü tartışmaları yerine, cinsiyetler arası eşitsizliğe harcayabileceğini yazdı. Dergi bu haftaki sayısında Türkiye'deki türban tartışmalarına yer verdiği makalede, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un geçen hafta Ankara'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün de bu ziyaret sırasında Wulff'un eşiyle birlikte tören kıtasını selamladığı belirtildi. ''Bunda sıra dışı bir şey yokmuş gibi görünebilir ama 2007'de generaller eşinin başörtülü olması nedeniyle, Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasını engelleme tehdidinde bulunmuştu'' ifadesine yer verilen makalede, bunun işe yaramadığı ama Hayrünnisa Gül'ün de geçen haftaya kadar generallerin bulunduğu resmi törenlere, onları öfkelendirmemek için katılmadığı vurgulandı. Başörtüsü konusunun Türkiye'de dindarlar ile laikler arasında devam eden mücadelenin ortasında yer alan bir konu olmaya devam ettiğini dile getiren dergi, ''dindarların türbanı bir inanç ifadesi, laiklerin ise Atatürk cumhuriyetinin kalbine saplanmış bir bıçak olarak gördüğünü'' yazdı. Türk kadınlarının yarısından fazlasının başlarını aynı şekilde kapadıklarını kaydeden dergi, okul ve üniversitelere başörtüsü ile girmenin yasak olduğunu ve başörtülü kadınların devlet dairelerinde çalışamadığı bilgisine yer verdi. -YALÇINKAYA, KILIÇDAROĞLU'NUN İŞİNİ ZORLAŞTIRDI- Makalede ayrıca, AK Parti'nin 2007 yılında yeniden iktidara geldikten sonra, baş örtüsü yasağını hafifletmek için anayasaya değişikliği yaptığı, bu girişimin ardından kapatılma tehdidiyle karşılaştığı hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün atadığı Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın başörtülü öğrencilerin üniversitelere ve sınavlara girişinin engellenmeyeceğini söyledikten sonra çoğu üniversitenin yasağı gevşettiğini belirten dergi, bunun üzerine Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın Özcan'ın anayasayı ihlal ettiğini söylediğini yazdı. Bu durumun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun işini zorlaştırdığını belirten dergide şu ifadeler yer aldı: ''Kılıçdaroğlu, partisinin eski kafalı imajının değiştirmek istiyor ve AK Parti'nin üniversitelerdeki türban yasağını kaldırma çabalarını desteklemeye söz verdi. Ama bu, CHP'deki Kemalist tutucuları kızdırdı. Kılıçdaroğlu şimdi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan yasağın ortaokul ve kamu kurumlarında da kaldırılmaması için güvence istiyor. Ama Erdoğan bu güvenceyi vermeyi reddetti. Türk siyasetçiler bir giysi parçası üzerinde didişmek yerine, enerjilerini cinsiyetler arası eşitsizliğe harcayabilir.'' Makalede, Başbakan Erdoğan'ın üniversitelerde türban yasağı ile ilgili kararın gelecek yıla ertelendiğini söylediği hatırlatılarak, ''Gelecek Temmuz ayında seçimler varken, bazı savaşlar henüz girmeye değer değil'' görüşüne yer verildi.