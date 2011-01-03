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Başörtüsüne sınav serbestisi

ÖSYS Kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı.

03 Ocak 2011 02:00

T24- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı. Kılavuzda, sınava giriş için çekilecek fotoğrafın detayları verilirken, önceki kılavuzda yer alan ‘başı açık’ ifadesi, ‘yüzü açık’ olarak değiştirildi. Bu değişiklikle, adaylar başörtüleriyle fotoğraf çektirebilecek ve aynı şekilde sınava girebilecek.


ÖSYM’nin üniversite adayları için yayınladığı kılavuza göre, üniversiteye giriş sisteminin ilk aşaması olan YGS’ye başvurular 3-19 Ocak 2011 tarihleri arasında yapılacak.


Başvuru sırasında görevli tarafından adayın fotoğrafı çekilecek. Önceki yıllarda sınav için çekilecek fotoğraf için ‘başı açık’ şartı koşulurken, 2011 kılavuzunda, bu şart ‘yüzü açık’ ifadesiyle değiştirildi. Kılavuza göre, sınava girişte de sınava girecek adayın yüzünün, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmasının yeterli olduğunun altı çizildi.


Kılavuzda, “2011 yılında sınav güvenliğini daha da artırmak amacıyla alınan yeni güvenlik önlemleri nedeniyle öncelikli olarak il merkezlerinde sınav yapılacak” denildi. ÖSYM gerekli olduğu hallerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine de atayabilecek. Sınav merkezi sayılarını azaltan ÖSYM, kılavuzda 89 sınav merkezine yer verdi.


İnternet aracılığıyla da başvuru yapılabiliyor



Sınavlara başvuruda, okul müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları başvuru merkezi olarak görev yapacak. Mezun durumdaki adaylar, başvurularını istedikleri merkeze yapabilecek.


İnternet aracılığıyla bireysel başvuru için, 2009 veya 2010 ÖSYS başvurularından birinin başvuru merkezi aracılığıyla yapılmış olması şartı aranacak. Başvuru işlemini yaptıracak adayın, başvuru merkezine gelmeden önce 35 TL başvuru ücretini yatırmış olması gerekecek. Adayların Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) başvuru işlemi sonrasında kendilerine verilecek şifreyi, daha sonraki işlemlerinde de kullanacaklarından unutmaması ve saklaması gerekiyor.


Adayın başvuru merkezine giderken yanında Aday Bilgi Formu, nüfus cüzdanı veya pasaport, mezun öğrenciler için ortaöğretim diplomasının resmi onaylı bir sureti, banka dekontu olması gerekiyor.


Farklı cevap anahtarları



YGS, 27 Mart 2011 Pazar günü tek oturumda yapılacak. Her bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kağıdı matbaada özel olarak poşetlenecek ve sınavda adaya tek bir poşet halinde, açılmamış bir şekilde verilecek. Adaya ait soru kitapçığı ve cevap kağıdı üzerinde adayın fotoğrafı, kimlik bilgileri ve soru kitapçığı numarası bulunacak. Her adayın cevap anahtarı farklı olacak.

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