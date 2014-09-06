'Başörtüsüne Her Yerde Özgürlük' eylemi yapıldı

Özgür-Der, bugün 14.00’te Saraçhane Parkı’nda başörtüsünün tüm okullarda ve her kademede özgür bırakılması çağrısında bulundu.

2012 yılı sonunda yapılan düzenlemeyle de 2013-2014 eğitim-öğretim dönemine ilişkin olarak başörtüsü yasağı kısmen kaldırılmış, tüm okullarda seçmeli Kur’an derslerine katılan ve İmam Hatip Okullarına devam eden kız öğrencilere başörtüleriyle eğitim görme hakkı tanınmıştı. Bu şekilde yeni açılan İmam-Hatip Ortaokullarında ve İmam-Hatip Liselerinde başörtüsü yasağı ortadan kalkarken, orta ve lise düzeyindeki diğer tüm okullarda ise korunmuştu.

Konuyla ilgili Fatih Saraçhane Parkında bir eylem yapan Özgür-Der, MEB yönetmeliğindeki sınırlamanın kaldırılmasını ve başörtüsünün tüm okullarda ve her kademede serbest bırakılmasını istedi.

“Yasakçı Yönetmelik Kalksın! Tüm Okullarda ve Her Kademede Başörtüsü Serbest Olsun!” “Başörtüsüne Hemen Şimdi Her Yerde Özgürlük!” yazılı pankartların açıldığı eylemde “Başörtüsüne Okul ve Yaş Sınırlaması Kabul Edilemez!” “Neden Başörtümle İstediğim Okula Gidemiyorum?” “Yeni Türkiye Eski ve Yasakçı Yönetmelikle mi?” yazılı dövizler taşındı. Eylemin sunumu Mehmet Ali Kaçmaz tarafından yapıldı. Kaçmaz, okullarda konuyla ilgili yaşanan sıkıntılara şahitlik ettiğini belirterek eylemin amacı hakkında bilgi verdi.

Eylemde bir konuşma yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, AKP hükümetleri döneminde birçok alanda başörtüsünün serbest bırakılması yönünde adımlar atıldığını; kamusal hayatını yanı sıra başörtüsünün Meclis’e de girdiğini hatırlattı ve bu adımların güzel gelişmeler olduğunu belirtti. Ne var ki, okullarda İmam Hatiplerde çözülen sorunun diğer ortaokul ve liselerde devam ettiğini belirtti.

“Kızlarımızın Rablerine teslimiyetin bir gereği olan başörtüsü emrini yerine getirirken yasakçı, işgüzar öğretmen ya da idarecilerin baskı ve dayatmalarıyla mücadele etmek durumunda kalıyoruz” diyen Rıdvan Kaya, çocuklarının İmam Hatip okullarına gitmesini istediklerini ancak bunun “Başörtülü okumak istiyorsa imam hatip okullarına gitsin!” şeklinde bir dayatmaya dönüştürülmesinin zulüm olduğunu söyledi.

Çeşitli nedenlerle bazı kızların Sağlık Lisesi, Anadolu Fen, Meslek ve diğer liseleri de tercih edebileceğini söyleyen Kaya, bu kızların okullarına girerken başörtülerini çıkarıp çantalarına koymalarının sorun olmadığını iddia etmenin de büyük bir zulüm olduğunu savundu.

“Hükümetin bazı alanlarda sürdürdüğü çekingen tutumları, neye hizmet ettiği anlaşılamayan erteleyici yaklaşımları kabullenmenin mümkün olmadığını” söyleyen Kaya, yasağın ilkokullarda dahi uygulanmaması gerektiğini ifade etti. “İlkokul çağında çocuklar başörtüsü takmamalı/takamaz” diyenleri de eleştiren Kaya, “Kendi çocuklarımızın neye karar vereceğine başkası karışamaz” dedi.

Kaya, konu harici olarak ABD Başkanı Barack Obama’nın NATO Zirvesinde “IŞİD’e yönelik ortak operasyon” kararına Türkiye’nin de dâhil olduğunu açıklaması hakkında yorumda bulundu. Kaya, “Türkiye’nin emperyalist bir oluşumun İslam coğrafyasındaki herhangi bir yere müdahalesi içinde yer alması kabul edilemez” dedi.

Daha sonra Özgür-Der mensubu Zehra Türkmen de bir konuşma yaptı. Türkmen, kızlarımızın yaşadığı psikolojiye değindi ve MEB Yönetmeliğinde yer alan “okul içinde baş açık” ifadesinin yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Eylem boyunca “Başörtüye Özgürlük; Hemen Şimdi Her Yerde!” “Yasakçı Yönetmelik Kaldırılsın!” “İnanca Saygı Başörtüye Özgürlük!” “Çocuklar Bizimdir Devletin Değil!” “Yasak Sürüyor Zulüm Devam Ediyor!” şeklinde sloganlar atıldı.