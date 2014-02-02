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Dünya

Başörtüsü, yürüyen merdivene sıkışan kadın boğularak öldü

Kanada'da başörtüsü yürüyen merdivene takılan kadın boğularak can verdi

02 Şubat 2014 16:42

Kanada’nın Quebec bölgesi geçen hafta Perşembe günü başörtüsü yürüyen merdivene takılan bir kadın boğulma sonucu hayatını kaybetti.

47 yaşındaki Naima Rharouity, sabah saatlerinde Montreal metrosunda yürüyen merdivene binen kadının başörtüsü ve kıyafeti merdivene sıkıştı.

Talihsiz kadın, kıyafetlerinin boğaz bölgesinde sıkışmasıyla boğuldu.  Rharouity ‘nin  sekiz ile beş yaşında iki erkek çocuk annesi olduğu bildirildi.

CTV televizyonuna göre, Rharouity’nin eşi bir süre önce ölen annesinin cenaze işlemleri için Fas’a gitmişti.
Görgü tanıkları ise, yürüyen merdivene sıkışan kadının başörtüsünü çıkarmaya çalışırken gördüklerini belirtti.

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