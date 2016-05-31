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Dünya
Deutsche Welle

Başörtüsü yasağına yeşil ışık

Avrupa Adalet Divanı'nda görülen bir davada bilirkişi heyeti, belirli koşullar altında işverenin başörtüsü yasağı getirebileceği yönünde görüş bildirdi.

31 Mayıs 2016 18:40


Avrupa Adalet Divanı'nda görülen bir davada görüşüne başvurulan bilirkişi heyeti, iş yerinde başörtüsü yasağının belirli koşullar altında uygulanabileceğini bildirdi.

Avrupa Adalet Divanı Genel Savcısı Juliane Kokott, Divan'a sunulan karar tavsiyesi niteliğindeki bilirkişi raporunda, 'işverenin gözle görülür siyasi, felsefi ya da dini işaretleri genel olarak yasaklamış olması durumunda başörtüsü yasağı için gerekçenin oluşmuş olabileceği' sonucuna ulaştıklarını belirtti.

Bu durumda kişinin dininden dolayı doğrudan bir ayrımcılığın söz konusu olmadığını kaydeden Kokott, ancak yasağın dinlere karşı önyargılar ve klişelere dayanamayacağını vurguladı.

Belçika'da resepsiyonda çalışan Müslüman bir kadın, işe artık başörtülü gelmek istediğini bildirdiğinde işine son verilmiş, Belçika Yüksek Mahkemesi yargıçları konunun AB'deki ayrımcılık yasağı açısından aydınlatılması için Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu. Avrupa Adalet Divanı'nın kararının birkaç ay içinde çıkması bekleniyor. Avrupa Adalet Divanı yargıçları genelde, kendilerine sunulan bilirkişi raporu doğrultusunda hareket ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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