Başörtüsü ve rap yan yana gelir mi? Öyle düşünen bir kadın var.

Suriye ve Amerika kökenli şair ve aktivist Mona Haydar (28), ilk rap şarkısı klibini bu yıl ilk kez 27 Mart'ta kutlanan Müslüman Kadınlar Günü'nde yayımladı.

Ancak bazı kişiler onun İslami değerlerle örtüşmediğini savundu.

Çekimi bir gün süren klipte Mona, sekiz aylık hamile haliyle yer alıyor. Mona şarkısının sözlerinde başörtüsünü bağlamaktan bahsediyor ve bir grup başörtülü kadın etrafında dans ediyor ve şarkı söylüyor.

Mona Haydar BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sadece daha nazik ve sevecen bir dünya yaratmaya çalışıyorum ve yaptığım bütün işlerdeki hedefim ve niyetim bu" dedi.

Şarkı sözlerinde başörtülülere sıkça sorulan sorular yer alıyor:

"Bu saç neye benziyor? Bahse girerim saçın güzel görünüyordur. Bu seni terletmiyor mu? Bu sana sıkı gelmiyor mu?"

"Nefret etsen bile, başörtümü bağlayacağım, bağlayacağım, bağlayacağım."

Klibin altına yorum yapan bir kadın klibin kendisini "zevkli, güçlü ve beğenilir" hissettirdiğini söyledi.

Başka kişilerse klibin "harika" olduğu yorumunda bulundu.

Ancak farklı görüşte olan kimileri klip için "çok rahatsız edici ve her açıdan yanlış… başörtüsü sadece kafamızdaki bir kumaş parçası değil, her hareketimiz başörtümüzü ve dindarlığımızı cisimleştirmeli" yorumlarında bulundu.

Başka biri ise klibin kadınlara güç veren nitelikte olduğunu söyledi ancak "Başörtüsü davranışlarda ılımlılık ve alçakgönüllülük gerektirir ve bu klip tamamen tersini temsil ediyor" dedi.

Mona Haydar BBC'ye yaptığı açıklamada hamileyken klipte yer almasına şaşıranlara ise şu ifadelerle yanıt verdi:

"Hamile bir kadının içinde bir yaşam büyütürken kendi hayatını yaşamaya devam etmesi neden bu kadar şoke edici? Bütün vücutların iyi ve güzel olduğuna inanan bir kadın olarak, kadınlara vücutlarının nasıl görünmesi gerektiğini dikte eden toplumsal yapıları parçalamak hoşuma gidiyor."