Başörtüsü nedeniyle duruşmaya alınmadı

Demokratikleşme Paketi kapsamındaki düzenleme ve Danıştay kararına rağmen, bazı hukukçuların "başörtü yasağı"nı devam ettirdi. Ankara Adliyesi'nde görülen bir davaya başörtülü giren avukatın davası, hakimin başörtülü olarak duruşmalarda görev yapamayacağı gerekçesiyle ertelendi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Avukat Tuğba Arslan, Ankara 11. Aile Mahkemesindeki bir boşanma davasına başı kapalı olarak girdi. Hakim Mustafa Karadağ ise, "duruşmaya başı kapalı olarak girdiğini” zapta geçirdikten sonra, Arslan'ın bu şekilde duruşmaya giremeyeceğini söyledi. Gerekçe olarak ise; "Bangalor Yargı Etiği İlkeleri", "Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi Meslek Kuralları", AİHM ve Anayasa Mahkemesi'nin, "başörtüsünün laiklik karşıtı güçlü bir dini ve siyasal simge olduğuna" ilişkin kararlarını gösterdi.Serbest avukat olduğunu belirten Avukat Arslan da, “Memurlara dahi başörtüsü serbest bırakılmıştır. Danıştay'ın yürütmenin durdurulması kararı var. Bu nedenle duruşmalara başörtülü katılacağım” dedi. Hakim Karadağ, Arslan'ın “başörtülü olarak duruşmalarda görev yapamayacağı” gerekçesiyle duruşmayı erteledi. Mahkeme, davacıya, “kendini başka bir vekille temsil etmesi” için süre verdi.

Hakim Mustafa Karadağ aynı gerekçeyle Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın avukat eşi Zübeyde Kamalak'ı da salona almamıştı.

"Ülkemiz için üzüntü verici"

Avukat Tuğba Arslan, başörtüsü yüzünden davanın ertelenmesine tepki gösterdi: Bu hukuka aykırı. Birçok mahkemede duruşmaya giriyorum, sadece burada problem yaşadım.