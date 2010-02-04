'Başörtülü olarak GATA'ya girdim'

T24 - Başbakan'ın eşi Emine Erdoğan'ın GATA ziyareti sırasında içeri alınmaması türban tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Kendisi de doktor olan eski MHP Antalya Milletvekili Nesrin Ünal başörtülü olarak GATA'ya girdiğini söyledi. Ünal, "Türbanın siyasi olarak istismar edildiğini düşünüyorum" dedi.



Star televizyonundaki ana haber bülteninin canlı yayınında Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan türbanlı eski milletvekili Ünal, yayın sonrası habercilerin sorularını yanıtladı.



MHP'li eski milletvekili, Başbakan'ın eşi ile ilgili söylemlerinin hatırlatılması üzerine şöyle dedi;



"Yani ben eski milletvekilliği, türbanı bir kenara bırakın. Ben bir hekimim. Hekimliğimde bir dolu değişik görüşlü ve kıyafetli hastaya baktım. Arkadaşlarım da bakıyor. Biz böyle bir olay yaşamadık ve düşünmedik de. Hastanın kıyafetine, şekline, şemaline karışmak diye bir hakkı yok. Hekim, sadece sağlık hizmeti sunmak zorunda. Böyle bir olay yaşandıysa, üzücü bir olay. Keşke yaşanmamış olsa. Ama GATA'ya ben daha önce başörtülü olarak Sökmenoğlu'nu ziyarete gittim. Ve böyle bir olayla karşılaşmadım."





"Daha önemli sorunlar var"



Nesrin Ünal, "Türban konusu neden sık sık gündeme getiriliyor?" sorusuna, "Siyasi olarak istismar edildiğini düşünüyorum" diye yanıtladı.



"Türkiye'nin o kadar çok problemi var ki, bunları çözmek çok zor" diyen MHP'li eski milletvekili, "Bizim Anadolu insanın inançları böyle safiyani kullanarak, bununla meşgul ederek diğer gündemlerin bastırıyorlar. Yoksa ülkenin, sağlık, işsizlik, asgari ücret, eğitim eşitsizliği problemleri var. Yani bu ülkenin esas problemleri bunlar. İnançlar siyasete alet edilirse, dünkü gibi utanç verici manzaralar çıkıyor. Siyasetin seviyesi düşüyor" dedi.





"Vatandaş bile söylüyor seviyeyi"



Babasının vefatı nedeniyle dünkü meclis kavgasını izleyemediğini belirten MHP'li eski milletvekili, eski bakan Osman Durmuş'un meclis kürsüsünde okuduğu mesaj ile ilgili de, "İl başkanının söylediğini tekrar etti. Bir il başkanı söylese bile aynı şey AKP'liler içinde geçerli, dini hiçbir şey siyaseye alet edilmemeli. Siyasete prim kazandırmıyor. Vatandaş bile toplumun meclisten daha seviyeli olduğunu söylüyor" diye konuştu.



TBMM Başkanvekili Murat Sökmenoğlu, 2002 yılında GATA'da by-pass ameliyatı olmuştu.



