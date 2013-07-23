Başörtülü öğretmene itiraz görevden etti

Danıştay’ın başörtüsü taktığı için 28 Şubat sürecinde meslekten atılan öğretmenin göreve iadesi kararına itiraz eden müşavir görevden alındı.

28 Şubat sürecinde başörtülü öğretmene verilen ihraç kararı 12 yıl sonra Danıştay’dan döndü.

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, kısa süre önce alınan ve başörtülü öğretmenler için emsal niteliğindeki bu kararın bozulmasını talep etti.

Bu itirazın Milli Eğitim Bakanı’ndan habersiz yapıldığı ve müşavirin görevden alındığı iddiası, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’a soruldu.

Arınç, “Konu ne yazık ki doğru. Sayın Bakan'dan habersiz hukuk müşavirliği Danıştay'a bir temyiz dilekçesi vermiştir. Sayın Bakan fark edince hukuk müşaviri görevden el çektirildi, Danıştay'a da dilekçe verilerek temyiz talebinden vazgeçildi” dedi.

2001 yılında Samsun'da görev yapan bir başörütlü öğretmen hakkında, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda görevden alınan öğretmen Samsun İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme başvuruyu reddetti. Görevden alınan öğretmen karar üzerine Danıştay'da temyize gitti. Danıştay öğretmene verilen ihraç kararını hukuksuz buldu ve öğretmenin göreve iadesine karar verdi. Danıştay'ın kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı müşaviri göreve iade kararına itiraz etti...