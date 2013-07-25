Başörtülü öğrencileri okula almayan öğretim üyesine 2 yıl hapis cezası

İzmir'de başörtülü öğrencilerin okula girmesini engelleyen ve fotoğraflarını çeken öğretim üyesi, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Ege Ünivesitesi'nin eski öğretim üyesi Profesör Rennan Pekünlü, başörtülü bir öğrencinin fotoğrafını çekip okula girmesini engellemekle suçlanıyordu.

Öğrencinin, Pekünlü’den şikayetçi olmasıyla açılan dava sonuçlandı.

4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Profesör Pekünlü’ye 2.5 yıl hapis cezası verildi.

Ceza "iyi hal" indirimiyle, 2 yıl 1 ay'a düştü ve yargıtay kararı onadı.

Ayrıca aynı şekilde tehdit edildiklerini öne süren başka öğrenciler de şikayetçi oldu. Açılan ikinci davada, Pekünlü için 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.