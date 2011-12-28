Başörtülü konuk BMW'nin sponsorluğunu iptal mi ettirdi?

T24 - Borusan firmasının distribitörü olduğu BMW için Türkiye ralli şampiyonu Burcu Çetinkaya ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını, bir televizyon programına "başörtülü" arkadaşıyla test ettiği ve "imajımız bozuldu" gerekçesiyle iptal ettiği iddia edildi.





Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; TV24'te yayınlanan 'Otomobil Sevdası' adlı program başörtüsü krizine yol açtı.



Ralli sporcusu ve televizyon programcısı Burcu Çetinkaya, geçtiğimiz 17 Ağustos'ta Borusan Otomotiv'e bağlı 'MINI Cooper' markasıyla sponsorluk konusunda prensipte anlaştı. 'MINI' Marka Yöneticisi Hakan Bayülgen'in, 2012 için teklif ettiği pakete göre sporcuya "100 bin avro ve 2 adet 'MINI Cooper Countryman ALL4' marka otomobilin 1 yıl süreyle kullanım hakkı" önerildi. 3 ay sonra hazırladığı bir televizyon programında, başörtülü program partneri Merve Sena Kılıç ile araçlarla test sürüşü yapan Çetinkaya, 21 Aralık'ta da program arkadaşıyla birlikte Hürriyet'in Kelebek ekine konu oldu. İddiaya göre, yayınlardan sonra genel müdürden 'Dinci imajın rahatsız ediyor' şeklinde bir uyarı alan sporcunun sponsorluk talebi de, 'bütçe kısıntısı' gerekçe gösterilerek 3 gün sonra geri çevrildi. Yeni Şafak'ın sorularını yanıtlayan marka direktörü Hakan Bayülgen ise süreçte yaşananları doğruladı ve "Bizim tavrımız sadece başörtüsüyle ilgili değil. Siyasi amblem olsaydı yine uyarı yapardık" ifadesini kullandı. Bayülgen, sponsorluk iptalinin de 'bütçe kısıntısı' nedeniyle gerçekleştiğini ileri sürdü.

Prensipte anlaşma yapıldı



Ünlü bayan rallici Burcu Çetinkaya'nın 'başörtüsü' nedeniyle yaşadığı sıkıntı, iddiaya göre şöyle gelişti:



Çetinkaya, Türkiye Ralli Şampiyonası için sponsorluk arayışında olan Borusan Holding'e teklif sundu. Teklife cevap veren Borusan Holding 'MINI' Marka Yöneticisi Hakan Bayülgen, 17 Ağustos 2011'de gönderdiği cevapta, "2012 sezonu için size sunabileceğim paket şu şekilde: Yarış sponsorluğu 100.000 avro, 2 adet MINI Countryman ALL4 aracın 1 senelik kullanım hakkı. Bu şartlara göre yorumlarınızı bekliyorum" ifadeleri yer aldı. Prensipte yapılan anlaşmayı kabul eden Çetinkaya, çalışmalarını da bu yönde sürdürdü.

'Dinci imaj' sorunu



Şampiyon rallici Çetinkaya, Borusan Otomobil'e bağlı 'MINI' markasıyla sponsorluk anlaşması yaptıktan 3 ay sonra bir TV kanalında 'otomobil programı' yapmaya başladı. Programı 'başörtülü' partneri Merve Sena Kılıç ile birlikte hazırlayan Burcu Çetinkaya, aracın test sürüşlerini yaparak performans değerlendirmesi yaptı. İkilinin 'MINI Countryman ALL4' marka araçla yaptığı program ve Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde 'başörtülü' fotoğraflarla yer almaları sonrası Çetinkaya, ilk uyarısını aldı. Marka Direktörü Hakan Bayülgen, "Biz basında tesettürlü bir bayanla senin Mini'yle çekilmiş karelerini gördük ve bu da bizim için bir imaj sorunu oluşturdu. Yurtdışı bunu istemiyor' diyerek sporcuya uyarıda bulundu. Görüşmede, Çetinkaya'nın 'dinci imajından' duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Yayın başladı anlaşma bitti



Televizyon programları ve 21 Aralık'ta Hürriyet'in Kelebek ekinde yayımlanan haber sonrası 'dinci imaj' uyarısı alan Çetinkaya'ya, birkaç gün sonra ise sponsorluk anlaşmasının iptal edildiği bildirildi. 24 Aralık'ta gönderilen mesajda, şirketin 'çok zor zamanlar' geçirdiği belirtilerek, "2012 çok zor bir yıl olacak. Bir önceki yıla kıyasla satış bütçesini azaltmak durumundayız. Bu nedenle 2012 yılında satış bütçesinde artış olmayacak" ifadeleriyle sponsorluğun gerçekleşmeyeceği iddia edildi.

'Siyasi amblem olsaydı yine aynısını yapardık'



İddialara cevap veren 'MINI' Marka Yöneticisi Hakan Bayülgen, Burcu Çetinkaya ile 1 yıllık sponsorluk karşılığı 100 bin avro ve 2 adet otomobilin 1 yıllık kullanımı konusunda anlaştıklarını doğruladı. Sporcunun yarıştığını da doğrulayan Bayülgen şunları söyledi:



"Ancak tavrımız kesinlikle başörtüsüne değildir. Bu markanın duruş merkezinin bir yere kaymamasıyla ilgili bir durumdur. Sadece başörtüsü değil, siyasi parti olsaydı da tavrımız aynı olurdu. Bir parti logosu olsaydı yine aynı şeyi söylerdik. Markanın herhangi bir siyasi görüş, parti, logo, dini akım ya da diğer akımlarla özdeşleşmesi merkezlerle aynı noktada durup durmamasıyla ilgili. Ancak şunu da belirtmeliyim: Sponsorluktan vazgeçilmesinin resmi gerekçesi bu değil. Biz gerçekten de 2012 bütçesinin kısıtlanması nedeniyle bu anlaşmadan vazgeçtik."

'Madem imaj kaybıyız bize araç satmasınlar'



Burcu Çetinkaya ile birlikte TV'de hazırladıkları otomobil programının, ralli yarışları için yapılan sponsorlukla hiçbir ilgisinin olmadığını söyleyen program sunucularından Merve Sena Kılıç, sponsor firmanın 'imaj' kaygısını anlamakta güçlük çektiğini söyledi. "Bu otomotiv grubu, türbanlı kişiler onlardan araç satın aldığında imaj kaygısı duymuyorlar, fakat araçlarını otomobil programında test ettiğimiz zaman böyle bir kaygıyı dile getiriyorlar" diyen Kılıç, programın yayınlanmasından sonra bazı arkadaşlarının bu otomobilden almaya karar vermiş olduklarını kaydetti. Kılıç, "Ancak madem başörtüsü onlar için bir prestij engeli, o halde benim için de bundan sonra bu marka ve bu anlayış bir prestij kaybıdır" diye konuştu.

'Böyle bir şeyle ilk kez karşılaştım'



Ekim ayından itibaren TV 24'te Burcu Çetinkaya ile birlikte 'Otomobil Sevdası' adlı programı yaptığını söyleyen Yeni Şafak gazetesi 'Pazar' eki muhabiri Merve Sena Kılıç, "Şu ana kadar onlarca aracın test sürüşünü birlikte gerçekleştirdik. Ancak ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Her ne kadar şirket resmi olarak 'bütçe kısıntısı' gerekçesini gösterse de benim başörtüm yüzünden ralli pilotu arkadaşım sponsorluğundan oldu" ifadelerini kullandı.

Rallide bir ilk



2007, 2008 ve 2009 Ralli Bayanlar kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu yanısıra çok sayıda derecenin sahibi olan Burcu Çetinkaya, İstanbul Mahalli Ralli Şampiyonası Bayanlar, 2006 Türkiye Ralli Şampiyonası Bayanlar Şampiyonluğunun da sahibi. 2007'de de Türkiye Ralli Şampiyonası Bayanlar Şampiyonu olan Çetinkaya, 2008'de ise aynı kupayı bir kez daha kaldırdı. Şimdiye dek 9 büyük markayla çeşitli dönemlerde sponsorluk anlaşması yaptığını belirten yetenekli sporcu, böyle bir sorunla ilk kez karşı karşıya geldiğini belirtiyor.