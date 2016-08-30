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Başörtülü kadın polisler ilk kez 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde görüntülendi

2013'teki yönetmelik değişikliğinde hâkim, asker ve polisler kapsam dışı bırakılmıştı

30 Ağustos 2016 22:06

İçişleri Bakanlığı'nın önceki gün polisin kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirmesiyle kadın polislere de başörtüsü serbestisi geldi. Başörtüsü serbestisinin ardından bugünkü 30 Ağustos törenleri ilklere sahne oldu. İstanbul Taksim'deki törende bir kadın emniyet müdürü, törene başörtüsüyle katıldı. Ankara’da düzenlenen 30 Ağustos kutlamaları sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kadın koruma polislerinden biri de başörtüsü taktı.

 

Hâkim, asker ve polisler kapsam dışı bırakılmıştı

 

2013’de memurların kılık kıyafet yönetmeliği değişmiş ve kamu personeline başörtüsü serbestisi getirilmişti. Ancak, polis, asker, hakim ve savcılar kapsam dışı bırakılmıştı. Polisler için yapılan son düzenlemeye göre, resmi kıyafetliler de dahil kadın polisler, ”Şapka, kep veya örgü bere altında, yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına, üniforma renginde desensiz giysi” takabiliyor.

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