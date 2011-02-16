-BAŞÖRTÜ TAKTIĞI İÇİN İŞİNDEN OLDU BERLİN (A.A) - 16.02.2011 - Almanya'nın Neuss kentinde bulunan Johannes von Gott adlı yaşlı bakım evinde temizlik işçisi olarak çalışan Ayşe D. adlı 37 yaşındaki Türk kadın, başörtüsü taktığı için işinden oldu. İş yerinden evine gelen bir kağıt ile işten çıkarıldığını öğrenen Ayşe D. avukatı Jan-Philipp Kraa aracılığıyla Mönchengladbach İş Mahkemesi'nde iş yerine karşı dava açtı. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Ayşe D., daha önce iş yeri tarafından başörtüsünü çıkarması konusunda uyarıldığını, fakat bunu kabul etmediğini belirterek, iş yerinin, ''başörtüsü ile çalışabileceği uygun bir iş pozisyonu olmamasını işten çıkarma sebebi'' olarak gösterdiğini ifade etti. Daha önce Almanya'da bir mahkeme, işverenlerin, kıyafet konusunda çalışanlarını uyarabileceği ve bu konuda çalışanlarına yaptırım uygulayabileceği dair bir karar alınmıştı.