'Başöğretmen Obama'

Pazarlama ve iletişim dergisi Media Cat, Türkiye'yi ziyaret edecek olan Obama'yı kapağına taşıdı. Obama için hazırlanan kapakta, 'Başöğretmen Atatürk' olarak bilinen Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafına gönderme yapılıyor.



MediaCat dergisi, farklı tartışmalara yol açabilecek kapak tasarımıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:



MediaCat dergisi olarak Nisan 2009 sayımızda 'Öğreten Lider ve Seçmenleri' başlığı altında Türk siyasi liderlerinin seçmenlere karşı tutumlarını ve iletişim tarzlarını ele alan bir siyasal iletişim dosyası hazırladık. Bu dosyada son Amerikan başkanlık seçimlerinde siyasal iletişim konusunda ‘devrimci’ yenilikler ortaya koyarak ABD'nin ilk siyahi başkanı seçilen Barack Obama’ya ve yürüttüğü sıradışı iletişim kampanyasına da yoğun bir şekilde değindik.



Bu dosyamızı, bu yılki tüm kapaklarımızı yapan M.A.R.K.A. Ajans Başkanı Hulusi Derici, yaptığı görsel tasarımla kapağımıza taşıdı. Derici, bu tasarımda reklamcılıkta çok kullanılan yöntemlerden biri olan 'ikonlaşmış fotoğrafları değiştirerek kullanma' yöntemine başvurmuş.



Mustafa Kemal Atatürk nasıl liderliği ile Türk milletini ayağa kaldırarak ileriye taşıdıysa, Obama’nın da aynı şeyi Amerikalılar için yaptığını vurgulayan tasarım sanatçımız, yenilikçilik ve yol göstericilik bakımından Obama’nın da Atatürk’ün yolunu izlediğini bu kapakla anlatmak istiyor.



Bu nedenle Hulusi Derici tarafından hazırlanan bu kapağı yayımladık. Okurlarımıza saygıyla duyurulur.