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Başoğlu ve yeğenin yargılanmasına 28 Kasım'da başlanacak

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- ÜNLÜ sunucu Murat Başoğlu ve ilişkisi olduğu öne sürülen yeğeni B

18 Eylül 2017 19:58

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- ÜNLÜ sunucu Murat Başoğlu ve ilişkisi olduğu öne sürülen yeğeni B.B.K. hakkında açılan kamu davasının ilk duruşması 28 Kasım\'da görülecek.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Başoğlu ve B.B.K. hakkında, \'hayasızca davranışlarda bulunmak\' suçundan iddianame hazırladı. İdianamede Başoğlu ve yeğeni B.B.K. için Türk Ceza Kanunu\'nun, \'Hayasızca hareketler\' başlığı altında, \'Alenen cinsel ilişkide bulunmak ve teşhircilik\' suçunu düzenleyen 225\'inci maddesi kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan idddianame Bodrum 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemece kabul edilen davanın duruşmasının, 28 Kasım\'da başlayacağı bildirildi. Murat Başoğlu soruşturma kapsamında geçen 31 Ağustos\'ta Bodrum Cumhuriyet Savcılığı\'na giderek ifade vermiş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nce yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yeğeni B.B.K. da geçen 8 Eylül\'de alınan ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Murat Başoğlu, geçen 11 Eylül\'de Aydın\'ın Kuşadası İlçesi\'ndeki davada, eşi Hande Bermek\'ten tek duruşmada anlaşmalı boşanmıştı.

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