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Dünya

Başmüzakereci değişiyor mu?

Halen Dışişleri Bakanı Ali Babacan tarafından yürütülen görev için Genel Başkan Yardımcısı Egemen Bağış’ın adı geçiyor.

02 Ekim 2008 03:00

Yeni yasama yılında Avrupa Birliği’ne ağırlık vermeyi hedefleyen hükümet, başmüzakerecilik için yeni bir isim atayabilir. NTV'nin haberine göre,  halen Dışişleri Bakanı Ali Babacan tarafından yürütülen bu görev için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Egemen Bağış’ın adı geçiyor.

Onuncu Ulusal Program’ın açıklanmasının ardından hükümet, yeni yasama yılında Avrupa Birliği’nin (AB) istediği yasal ve anayasal düzenlemeleri tek tek Meclis’e getirmeyi planlıyor.

AK Parti kulislerinde Avrupa Birliği ile müzakereleri sürdürecek yeni bir ismin atanabileceği görüşü hakim.

Bu adımın amacının, hem başmüzakarecilik hem de Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Ali Babacan’ı rahatlatmak ve yeni ismin sadece müzakere görevine odaklanmasını sağlamak olduğu bildiriliyor.

Bu görev için öne çıkan isimse AK Parti’nin Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Egemen Bağış.

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