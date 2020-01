Basmalarıyla Sümerbank ruhunu yaşatıyor

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde Sümerbank lojmanlarında büyüyen ve Nazilli Halk Eğitim Merkezi\'nde öğretmenlik yapan Nihal Erbakan, Sümerbank basmalarından oluşan Aydın haritası dikerek özel bir firmanın kırk yama yarışmasına katıldı.

Babası Nuri Çulha, 31 yıl boyunca Sümerbank\'ta çalıştığı için Sümerbank lojmanlarında büyüyen Nihal Erbakan, Sümerbank\'ın ruhunu yaşatmak için basmalardan oluşan Aydın haritası dikti. Özel bir firmanın düzenlediği kırk yama yarışmasına Sümerbank basmalarından oluşan Aydın haritası ile katılan Nazilli Halk Eğitim Merkezi\'nde görevli Nihal Erbakan, \"Ben babamın oradan kazandığı parayla öğretmen olmuş biriyim. Nazilli Halk Eğitim Merkezi\'ne bağlı olarak elde kırk yama kursu veriyorum. \'Sümerbank için ne yapabilirim\' diye sürekli olarak düşünüyordum. Aklıma Nazilli Sümerbank basmalarından oluşan Aydın ili haritası yapmak geldi. Özellikle Nazilli\'yi belirtmek için Sümerbank fabrikasını koydum. Fakat bacasını tütmüyor şeklinde gösterdim. Fabrikanın kapandığını vurgulamak ve göstermek amacıyla böyle yaptım. Aydın\'ın her ilçesi için ayrı bir basma kullandım. Katıldığım kırk yama yarışması makine dikimi ile yapılan bir yarışmaydı. Ben el dikimi yapmama rağmen bu firma yaptığım bu Aydın haritası projemi yayınlamaya değer gördü ve albümlerinde yayınladı. Bundan sonra da ilçemize açılması gündemde olan basma müzesinde sergilenmesini istiyorum. Bu proje ile Sümerbank\'a vefa borcumu ödedim. Şimdi hedefimde Türkiye haritası var. Türkiye\'nin 81 ilini Sümerbank basmalarını kullanarak tek tek kumaşla yapmak istiyorum\" dedi.

ATATÜRK\'Ü ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sümerbank tarihinin canlı tanığı 91 yaşındaki anne Hediye Çulha ise Sümerbank\'ın açılışında Atatürk\'ün başını okşadığını ve kendisiyle konuştuğunu söyleyerek, İstasyon Meydanı\'nda Atatürk\'ü karşılayan öğrenci grubu arasında yer aldığını ifade etti. Konuşurken duygulanan ve gözyaşlarını tutamayan anne Çulha, \"İlkokul 3\'üncü sınıftaydım. Atatürk\'ün geleceği gün bizi hazırladılar. Atatürk\'ün treni bembeyazdı. Hiç unutmuyorum. Atatürk\'ün treniyle istasyonun merdivenine kadar kırmızı halı serilmişti. Atatürk ardından burada kısa bir konuşma yaptı. Sonra treniyle Sümerbank fabrikasına doğru gitti. Bizi de hemen Sümerbank fabrikasına götürdüler. Ellerimizde pamuk sepeti vardı. Atatürk konuşması bittikten yanımıza geldi. Başımızı sevdi ve ‘Nasılsınız çocuklar\' dedi. Kurdeleyi kesip fabrikanın açılışını yaptı\" diye konuştu.

\'SÜMERBANK AYRI BİR DÜNYADI\'

Eşi Nuri Çulha\'nın 31 yıl Sümerbank\'ta çalıştığı için meşhur Sümerbank lojmanlarında yaşadığını anlatan Hediye Çulha, \"Önceden hastaneydi, sonradan burası lojmana çevrildi. Lojmanların dışında yaklaşık 48 tane küçük ev vardı. Burada hep Sümerbank çalışanları oturuyordu. Komşuluklar çok samimi ve içtendi. Birisi açsa diğeri uyumazdı. Yazlık, kışlık sinemamız vardı. Keşke o günler geri gelse\" dedi. Sümerbank\'ın her yıl düzenlediği basma balolarını unutamadığını ifade eden Çulha, \"Sümerbank\'ın açılış günü her yıl basma balosu oluyordu. Fabrikanın ürettiği basmalardan elbise dikilir ve bu elbiseler bu baloda giyilirdi. Ben terziydim ve bu basmaları elbise olarak dikiyordum. Sümerbank ayrı bir dünyaydı\" diye konuştu.



