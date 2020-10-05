Başlangıç bütçesini 3 kat aşan YÖK, 2019'da 287 milyon TL zarar etti

Sayıştay’ın Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) ilişkin hazırladığı 2019 Denetim Raporu'na göre bir yıl içinde 287 milyon TL’yi aşkın zarar eden YÖK ayrıca iç kontrol sistemini çalıştırma konusunda da gerekli adımı atmadı.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre YÖK’ün, 2019’da bütçe başlangıç ödeneğini 3 kat aştığı ortaya çıktı. Rapora göre senenin başında 86 milyon 987 bin TL harcama yapmayı planlayan YÖK, sene içinde 266 milyon 9 bin 168 TL’ye çıkardı. YÖK sene sonunda ise 261 milyon 96 bin 915 TL bütçe gideri yaptı. Bütçe geliri ise giderin yaklaşık 50 milyon altında kaldı. YÖK toplamda 211 milyon 661 bin 884 TL bütçe geliri elde etti.

Rapora göre bütçe giderinde başlangıç ödeneği ve toplam harcama yapılan kalemler şöyle:



Personel giderleri: Başlangıç, 47 milyon 597 bin TL; toplam harcama, 60 milyon 203 bin 409 TL.



Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Başlangıç, 7 milyon 313 bin TL; toplam harcama, 7 milyon 543 bin 556 TL.



Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Başlangıç, 3 milyon 17 bin TL; toplam harcama 12 milyon 528 bin 61 TL.



Cari Transferler: Başlangıç, 27 milyon 260 bin TL; toplam harcama, 171 milyon 636 bin 556 TL.



Sermaye Giderleri: Başlangıç, 1 milyon 800 bin; toplam harcama 9 milyon 185 bin 333 TL.



Raporda YÖK’ün faaliyet raporuna ilişkin de bilgiler yer aldı. Buna göre Kurul 2019 yılında toplam 287 milyon 804 bin 209 TL zarar etti. Toplam gideri 480 milyon 192 bin 690 TL olan YÖK, 192 milyon 388 bin 481 TL net gelir elde etti.





"İç kontrol sistemi çalışmıyor"

Sayıştay raporunda ayrıca daha önce uyarıda bulunulmasına rağmen YÖK’ün iç kontrol sistemini çalıştırmadığı ifade edildi. Bu konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır. Ancak yıllar itibariyle güncelleme ve tamamlanma tarihleri gereği tam olarak yerine getirilmemiştir. İç Kontrol Uyum Eylem Planı’nda öngörülen ve personelin performansını ölçmeye yönelik olan kriterler belirlenmemiş, 31.12.2018 tarihinde tamamlanma tarihi olarak belirtilen insan kaynakları yönetmeliği konusunda bir çalışma yapılmamıştır. Denetim birimi tarafından 2015 yılında iç kontrol sisteminin oluşturulmasına ilişkin yapılan denetim sonuçlarına göre izleme faaliyetleri devam etmiş, 2017-2018-2019 yıllarında aynı konuda iç denetim yapılmamıştır. Sonuç itibariyle, iç kontrole ilişkin olarak yukarda yer alan tespitlerimiz doğrultusunda eksikliklerin tamamlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

"İnterneti olmayan 6 bin okula akıllı tahta"

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Sayıştay’ın Milli Eğitim Bakanlığı’a (MEB) ilişkin 2019 yılı raporuna yansıyan internet altyapısı olmayan okullara dikkat çekti. Fatih Projesi’nde planlama hatalarının yapıldığını söyleyen Karabıyık, “İnternet alt yapısı olmadığı halde 6 bin 59 okula akıllı tahta sistemi kurulmuştur. Aynı zamanda internet alt yapısı kurulmadığı için, bu akıllı tahta sistemleri boşa gitmiş ve ihtiyacı karşılamamıştır” dedi.

Rapora göre Türkiye’de 138 bin 393 öğretmen açığı olduğunu da vurgulayan Karabıyık, şunları dile getirdi: “Bununla ilgili süreç içinde hiçbir şey yapılmamıştır. Şu anda 80 İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün liyakat ve kariyer kriterleri şartlarını taşımadığı halde atandığını görüyoruz. Türkiye’de 1 milyon 300 binin üzerinde öğrenci taşımalı eğitimde bulunmaktadır. Sayıştay Raporu, taşımalı eğitimin ihalelerinde teknik olarak yanlışların ve planlama hatalarının yapıldığını, devlete ek gider ve zarara neden olduğunu kanıtlıyor.”