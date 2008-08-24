Başladığı gibi bitirdi...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12 yarışı İspanya'nın Valencia kentinde koşuldu.Takvime bu yıl eklenen şampiyonanın ikinci sokak yarışında kazanan isim Ferrari'den Felipe Massa oldu.



Yarışın startında ilk 3 sıra değişmezken, McLaren'den Heikki Kovalainen, Kimi Raikkonen'i geçerek 4. sıraya yükseldi. Startta en şanssız isim Renault'dan Fernando Alonso oldu. Ülkesindeki yarışa büyük seyirci desteğiyle iddialı çıkan çifte dünya şampiyonu İspanyol pilot, ilk turda Kazuki Nakajima ile çarpışınca arka kanadı kopan aracını garaja çekerek erken veda etti.



İlk cepte başladığı Avrupa Grand Prix'sinde 57 tur sonuna dek liderliğini koruyan Ferrari'nin Brezilyalı sürücüsü Massa, 1'35:32.339'luk derecesiyle sezonun dördüncü, kariyerinin dokuzuncu galibiyetini aldı.



PİLOT SIRALAMASI PUAN TAKIM SIRALAMASI PUAN



Lewis Hamilton- McLaren 70 Ferrari 121

Felipe Massa - Ferrari 64 McLaren Mercedes 113

Kimi Raikkonen - Ferrari 57 BMW 96

Robert Kubica - BMW 55 Toyota 41





Şampiyona lideri Lewis Hamilton ikinci sırada başladığı yarıştan 8 puanla ayrılarak klasmandaki yerini korurken, BMW'den Robert Kubica da sıralama turlarında elde ettiği üçüncülüğü yarış sonuna taşıdı ve 5 grand prix sonra podyuma çıkmayı başardı.



Startta Kovalainen'e geçilen son dünya şampiyonu Kimi Raikkonen ise ikinci pit-stopta yaşanan mekaniker sorunu nedeniyle Jarno Trulli'ye de geçildi. Trulli'yi geçmeye çalışan Ferrari sürücüsünün çabasına aracı izin vermedi ve bitime 12 tur kala motoru patlayınca Valencia'dan puansız ayrılmak zorunda kaldı.



Yarışa 13. sıradan başlayan Toyota pilotu Timo Glock'un 2 puanla ayrılarak dikkatleri çektiği Avrupa Grand Prix'sinin ardından gözler, 7 Eylül'de Belçika'da koşulacak sezonun 13. mücadelesine çevrildi.



