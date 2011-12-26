T24 LogoT24 Logo
Dünya

Başkonsolosluk memuru evinde ölü bulundu GÜMÜLCİNE (A.A)

26 Aralık 2011 16:29

-Başkonsolosluk memuru evinde ölü bulundu GÜMÜLCİNE (A.A) - 26.12.2011 - Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda görevli memurlarından Orhan Çardak (56) bu sabah evinde ölü bulundu. Gümülcine'de, Yenimahalle semtinde yalnız yaşadığı evinde kendisini merak eden çalışma arkadaşları tarafından ölü olarak bulunan Çardak'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gümülcine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Adli Tıp tarafından yapılacak incelemenin ardından Çardak'ın cenazesinin, toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderileceği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24