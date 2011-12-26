-Başkonsolosluk memuru evinde ölü bulundu GÜMÜLCİNE (A.A) - 26.12.2011 - Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda görevli memurlarından Orhan Çardak (56) bu sabah evinde ölü bulundu. Gümülcine'de, Yenimahalle semtinde yalnız yaşadığı evinde kendisini merak eden çalışma arkadaşları tarafından ölü olarak bulunan Çardak'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gümülcine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Adli Tıp tarafından yapılacak incelemenin ardından Çardak'ın cenazesinin, toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderileceği belirtildi.