Başkonsoloslar: Kongre’deki tasarı Ermeni Diasporası’nı keskinleştirdi

Yıldız Yazıcıoğlu / Washington

y.yazicioglu@yahoo.com



T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde Kuzey Amerika ülkeleri büyükelçileri ve başkonsoloslarıyla yaptığı toplantıda, Ermeni Diasporası ile doğrudan temaslar kurulmasını istedi. Davutoğlu’nun, “Ermenistan ile normalleşme süreci, diaspora ile de diyalog kurulmasından da geçiyor” yönünde görüşünü ifade ettiği öğrenildi.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Davutoğlu, diplomatlarla karşılıklı sohbet biçiminde yaptığı toplantıda, Ermenistan ile normalleşme sürecini tamamlamak açısından Amerika’daki Ermeni Diasporası’ndan diyaloğa açık gruplarla iletişim kurulması gerektiğini vurguladı. Bu konuda başkonsoloslar da bakan ile benzer doğrultuda görüşler ifade ettiler. Başkonsoloslar, ayrıca Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nin Ermeni soykırımını tanıyan karar tasarısını kabul etmesi dolayısıyla Ermeni Diasporası ile temas kurulması önünde önemli bir engel çıktığını dile getirdiler. Başkonsoloslar, Amerikan Kongresi’ndeki karar tasarısıyla Ermeni Diasporası’nın bütün dikkatini bunu Temsilciler Meclisi’nin gündemine aldırma ve kabul ettirmeye yoğunlaştığını vurguladılar.





Holbrooke’tan teşekkür



Davutoğlu, dün ayrıca Amerika’nın Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi Richard Holbrooke ve Amerika’nın Orta Doğu Barışı Temsilcisi George Mitchell ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

Davutoğlu – Holbrooke görüşmesinde, bölgedeki terör olaylarını azaltmak amacıyla Irak’ta istikrar sağlanması gerektiğini konusunda ortak görüşler paylaşıldı. Holbrooke ise, Türkiye’nin Afganistan’a yaptığı yatırımlara dikkat çekerek, Türk devleti ve işadamlarınca bu ülkede kurulan işletmelerle sağlanan gelişme dolayısıyla Davutoğlu’na teşekkür etti.



Davutoğlu, Mitchell’e ise, özellikle İsrail’in yeni yerleşimler açma kararıyla barış sürecine verdiği zararı değerlendirdi. Mitchell de, Davutoğlu’na, “Sizin temaslarınızı yakından izliyoruz” mesajı verdi.





