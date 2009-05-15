Başkonsolos sadece izne ayrılmış!

Almanya, Şubat ayındaki bir toplantıda Almanlara yönelik ırkçı söylemde bulunduğu öne sürülen Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosu Kıvanç’ın zorunlu izne ayrıldığını öne sürdü. Türkiye görevden ayrılmadığını, izinli olduğunu açıkladı.



Alman Dışişleri Bakanlığı, "Almanların damarını kesseniz kahverengi kan akar. Almanların elinden gelse tüm Türklerin derisine T harfini dövme yapar" dediği iddia edilen Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosu Hakan Kıvanç’ın Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından zorunlu izne ayrıldığını açıkladı.



Türk Dışişleri, Başkonsolus’un sadece izinli olduğunu duyurdu. Hakan Kıvanç ile ilgili iddiaları, Mor Gabriel İnisiyatifi gündeme getirdi. Hakan Kıvanç, 22 Şubat’ta Mor Gabriel İnisiyatifi ile bir araya geldi. Bu toplantıdan iki ay sonra diplomatın, gizli kalması şartıyla Almanlara yönelik ırkçı söylemde bulunduğu öne sürüldü.



İddiaya göre Başkonsolos, Mor Gabriel Manastırı ile ilgili gelişmeleri Almanların kendi çıkarına kullandığını söyledi ve "Almanların damarını kesseniz kanları kahverengi akar. Ellerinde olsa tüm Türklerin derisine "T" harfini dövme yaparlar. Aynı Hitler döneminde Yahudilere yapılan işaret gibi" dedi. Kıvanç, bu suçlamaları reddetti.



Dışişleri: Sadece izinli



Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Kristina Köhler ise iddialarla ilgili Alman hükümetine soru önergesi verdi. Hükümet, 11 Mayıs itibarıyla Türk Dışişleri’nin, Başkonsolosu zorunlu izne ayırdığını belirtti. Türk Dışişleri Bakanlığı Kıvanç’ın görevden alınmadığını, sadece izinli olduğunu açıkladı.