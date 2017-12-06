Başkonsolos Lassig: Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik faaliyetler azaldı

ANTALYA, (DHA)- ALMANYA\'nın İzmir Başkonsolosu Rainer Lassig, Türkiye ve ülkesi arasındaki ekonomik faaliyetlerin azaldığını söyledi.

Antalya\'daki Salı Sanayici ve İşadamları Grubu\'nun (Salı Grubu) haftalık olağan toplantısının gündemini, Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler oluşturdu. Grup Başkanı Muharrem Koç moderatörlüğünde Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü\'nde gerçekleştirilen toplantıda, Almanya\'nın İzmir Başkonsolosu Rainer Lassig, \'Türkiye ve Almanya Arasındaki Ticari İşbirliği\' konulu sunum yaptı. Grup üyesi iş insanlarının yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı toplantıda konuşan Başkonsolos Lassig, iki ülke arasında siyasi gerilimin zaman zaman arttığını belirterek, \"Alman ve Türk halkları derin bir ilişki geçmişine sahiptir\" dedi.

\'İŞ İNSANLARI İDEOLOJİK DEĞİL MANTIKLA HAREKET EDER\'

Almanya\'nın Türkiye\'nin en büyük ticari partneri olduğunu vurgulayan Lassig, \"İki ülke arasında ticari faaliyet azaldı. Peki neden? Türk ekonomisinde yüzde 5 büyüme var. Fakat endişe yaratan yönü, bu büyümenin vergi, kredi gibi yollarla devlet önlemleriyle desteklendiği için sürdürülebilir görünmemesidir. Türkiye\'deki çift haneli enflasyon, işsizlik oranları, Türk Lirası\'nın hızla değer kaybetmesi gibi sıkıntılar mevzubahis. 2017 yılında ithalat rakamları ihracat rakamlarının 5 katına çıkmış durumda. Türkiye\'de doğrudan yabancı yatırım oranı yüzde 48 oranında azaldı\" diye konuştu.

İş insanlarının ideolojik değil mantıklı hareket ettiğini kaydeden Rainer Lassig, iş dünyasının iyi ilişkilerin iki taraf için de faydalı olduğunu, \'kazan kazan\' durumunu iyi bildiklerini söyledi.

\'İSTİKRAR VE SAĞLAM HUKUKİ ŞARTLAR\'

Başkonsolos Rainer Lassig, \"Ticaretten ziyade doğrudan yatırımların olmazsa olmazı istikrarlı ve sağlam hukuki genel şartlardır. Kamulaştırma ve keyfi tutuklamalara karşı güvencenin ve bağımsız yargının var olmasıdır. Dayanak ve kanıt varsa her türlü işbirliği elbette doğaldır. Sadece suçlarını bilmeden aylarca tutuklu kalanlar var. Suçlarını bilmeden 1 yılı aşkın tutuklamalar oldu. Şu an Türkiye\'de 9 vatandaşımız tutuklu\" dedi.

\'AKDENİZ KIYILARINDA GÜVENLİ TATİL YAPILABİLİR\'

2016 yılında Türk turizm sektörünün yüzde 30 kayıp yaşadığını, 2017 yılında da gerileme olduğuna dikkat çeken Lassig, şunları kaydetti:

\"Ticari sebepleri sıraladım. Bu nedenlere bağlı olarak gerileme şaşırtmamalı. 2017\'de turist rakamlarındaki iyileşme beni de mutlu etti. 2018\'de, 2014 rakamlarının yakalanacağını umuyorum. Bana soran herkese Akdeniz kıyılarının çok güvenli olduğunu söylüyorum.\"

\'AB MÜZAKARELERE YENİDEN BAŞLAMALI\'

Katılımcıların Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ilişkileri hakkındaki sorularını da yanıtlayan Rainer Lassig, AB çatısı altında Almanya Federal Cumhuriyeti dışında 28 devlet olduğunu belirtti. Almanya\'nın AB\'nin önemli aktörlerinden olduğuna değinen Lassig, \"Ülkemde de Türkiye\'nin AB süreci ile ilgili farklı görüşler mevcut. Ülkemde seçim kampanya dönemi geride kaldı. Tüm siyasiler müzakerelerin devam etmesi konusunda hemfikir. Şahsi kanaatim, dondurulmuş müzakerelerin yeniden başlaması yönünde\" diye konuştu.

Toplantı sonunda Grup Başkanı Muharrem Koç, günün anısına Başkonsolos Rainer Lassig\'e plaket takdim etti.



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