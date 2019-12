Başkomutan Obama!

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Barack Obama, Demokrat Parti'nin başkan adaylığını kabul konuşmasında, ülkeyi yönetme ve başkomutanlık yapmaya muktedir olduğunu ve Demokrat Parti yönetiminde ABD'nin her türlü tehdide karşı güvenliğini sağlayacağını söyleyerek, rakip Cumhuriyetçi Parti'nin adayı John McCain'e meydan okudu.



Obama, Demokrat Parti'nin Denver'da düzenlenen ulusal kongresinin dördüncü gününde, partisinin başkan adaylığını kabulü çerçevesinde bir konuşma yaptı.



Denver'daki Invesco Field futbol stadyumunda, 80 binden fazla kişiye konuşan ve söyledikleri canlı olarak New York'ta Times Meydanı'nda, California eyaletinde ve ülkenin seçilmiş belli eyaletlerindeki noktalarda yayınlanan Obama, kazanırsa ABD'nin ilk siyah başkanı olacak.



Obama, partisinin başkan adaylığını alarak, bugüne kadar ABD'de bir büyük partiyi ABD başkanlık seçimine taşıyan ilk siyah aday olarak tarihe de geçti. Barack Obama'nın konuşmasını dinlemek üzere, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy'un da aralarında bulunduğu, Washington'daki yabancı misyon temsilcilerinden oluşan bir

grup da Denver'daydı.



Cumhuriyetçi Parti'nin getirdiği her eleştiriye cevap amacıyla hazırlandığı görülen konuşma, inançlar, değerler, silah kontrolü, eşcinsellere haklar verilmesi, kürtaj gibi konuları da içerdi.



'Bu sizin seçiminiz'



Barack Obama, enerji ve dış politikada ülkeyi hangi yöne götürmeyi planladığını da anlattı. Cumhuriyetçi Parti'nin, Paris Hilton ve Britney Spears gibi ünlü isimlerle kıyaslayarak alaya aldığı Obama, "Bu seçim benimle ilgili değil. Bu sizin seçiminiz" diyerek Demokrat Partili seçmenlerine işaret etti.



Yine Cumhuriyetçi Parti'nin öne sürdüğü en güçlü argümanlardan biri olan, "Obama'nın yeterli deneyimi yok, ülkeye başkomutanlık edemez" eleştirisine karşılık Obama, McCain'e meydan okudu ve kendisinin liderliğinde ülkenin terörizme ve her türlü tehdide karşı güvenli olacağı sözü verdi.



ABD'de siyah haklarının savunucusu Martin Luther King'in "I have a dream" (Bir rüyam var) konuşmasını gerçekleştirmesinin 45'inci yıl dönümüne denk getirilen konuşmasında Obama, McCain'in sadece ABD Başkanı George W. Bush ve Başkan yardımcısı Dick Cheney politikalarının devamı niteliği taşıyacağını ve 4 Kasım'daki ABD başkanlık seçiminde bu gidişata bir son verilmesi gerektiğini söyledi.



'McCain Bush politikalarına oy verdi'



Obama, "McCain'in, ülkemizin üniformasını giymiş, cesur ve seçkin bir aday olduğuna şüphe yok. Bu nedenle de ona minnet ve saygı borçluyuz. Gelecek hafta partisinin kongresinde ondan da, ihtiyacımız olan değişimi getireceği sözünü duyacaksınız. Ancak kayıtlar açık. John McCain, yüzde 90 Bush politikalarına oy verdi. McCain, muhakeme yeteneğinden konuşuyor, ancak gerçekten, yüzde 90 Bush'un haklı olduğunu düşünüyorsanız, bu sizin muhakeme yeteneğiniz hakkında ne söylüyor? Sizi bilmem ama ben sadece yüzde onluk bir değişiklikle yetinemem" dedi.



Kısa süre önce bir gazeteciye kaç tane evi olduğunu bilmediğini söyleyen McCain'in aynı zamanda katıldığı bir panelde, "sizce zengin kime denir?" sorusuna, "yılda 5 milyondan fazla kazananlar" yanıtını vermesi de Obama tarafından eleştirildi. Obama, "McCain, yılda 5 milyon dolardan az kazananların orta sınıf olduğunu zannediyor. Çünkü orta sınıf olmak ne demek bilmiyor" diye konuştu.



Cumhuriyetçi Parti'nin, yurtseverlik sadece kendilerine ait bir özellikmiş gibi davrandığına dikkati çeken Obama, "Sana bir haberim var John McCain! Hepimiz ülkemizi her şeyin üstünde tutuyoruz" dedi.



Konuşmasında kendi çocukluğu ve ilginç hayat hikayesine de değinen Obama, orta sınıf olmanın ne demek olduğunu kendisinin anlayabileceğini vurguladı. Obama, Demokrat Partili ABD başkanları Roosevelt ve Kennedy'ye işaret ederek, "Partimiz böyle başkanlar çıkarmışken Demokratlar'ın ülkemizi savunamayacağını bana söylemeyin! Demokratlar'ın

güvenliğimizi sağlayamayacağını söylemeyin!" dedi.



'Irak savaşını sorumlu bir şekilde bitireceğiz'



Irak savaşını "sorumlu bir şekilde" bitirme sözü veren Obama, El Kaide ve Afganistan'da Taliban'a karşı savaşını da sona erdireceğini kaydetti. İran ile diplomasi yoluna gidilmesi çağrısını yineleyen Obama, "Başkomutan olarak bu ülkeyi savunmakta hiç duraksamayacağım. Ancak askerlerimizi sadece gerekli olduğu zaman savaşa göndereceğim ve onlara savaşta ihtiyaç duydukları ekipmanı ve yurda döndükleri zaman hak ettikleri bakımı sağlayacağım" ifadelerini kullandı.



Obama, Rusya'ya karşı da "sert diplomasi" uygulayacağını söyledi. Obama, "21'inci yüzyılın tehditlerine karşı yeni ortaklıklar inşa edeceğim. Terörizm, nükleer silahların yayılması, fakirlik, soykırım, iklim değişikliği ve hastalıklara karşı" dedi.



'Petrol bağımlılığımızı sona erdireceğim'



Ekonominin düze çıkması, güvenlik ve gezegenin geleceği için, ABD başkanı olarak, on yıl içinde ülkenin Ortadoğu petrolüne bağımlılığını sona erdirme sözü veren Obama, "şimdi bu bağımlılığı bitirmenin zamanıdır. Açık denizde petrol sondajı, sadece kısa vadeli bir çözümdür, uzun vadeli bir çözüm olmaktan uzaktır" diye konuştu.



Obama, ABD başkanı olarak doğal gaz rezervlerine ulaşımı sağlayacağını, temiz kömür teknolojisine yatırım yapacağını ve güvenli nükleer enerji kullanımı yollarını bulacağını söyledi. Barack Obama, gelecek on yıl içinde yenilenebilir enerji kaynaklarına 150 milyar dolar yatırım yapacağını, rüzgar gücü ve güneş enerjisine yöneleceğini ve bu alanlara

yatırımın beş milyon yeni iş yaratılması anlamına geleceğini kaydetti.



Sekiz yıllık Cumhuriyetçi Parti yönetime "yeter" diyen Obama'nın Invesco Field'daki konuşması, Olimpiyatlarda altın madalya kazanan Amerikalı jimnastikçi Shawn Johnson'ın, ülkeye bağlılık yeminini okumasıyla başladı.



Johnson, Obama'nın Demokrat Parti ön seçimlerini kazandığı Iowa eyaletinde yaşıyor. Obama'nın Iowa'yı kazanması, ön seçimde rakiplerinin önüne geçmesinde psikolojik olarak büyük bir avantaj sağlamıştı. Oscar'lı aktris Jennifer Hudson da, ulusal marşı okudu.



Yunan tapınağı gibi podyum



Obama'nın konuştuğu stadyumda sahnenin Yunan tapınağına benzer şekilde düzenlenmesi eleştirilere yol açtı. Benzer bir sahnenin, George W. Bush'un 2004 yılı Cumhuriyetçi Parti kongresinde kullanıldığı da söyleniyor. Ancak Obama seçim kampanyası yetkilileri, bu iddiaları reddetti. Kongrenin son gününde, John Legend, Stevie Wonder ve Bon Jovi

gibi müzisyenler sahne aldı.



Konuşmasını tamamlamasından sonra Obama'ya, eşi Michelle ve iki kızları ile Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı Joe Biden ve eşi Jill de sahnede katıldı. Demokrat Parti'nin Denver'daki ulusal kongresini 15 bin civarında medya mensubunun izlediği belirtiliyor. Obama'yı konuşmasından önce, Illinois Senatörü Dick Durbin sundu. Obama, Durbin'i daha önce, "her adımda bana destek çıkan isim" diye tanıtmıştı. Konuşmadan önce Obama'nın hayatını anlatan etkili bir video da sunuldu.



Obama'nın konuşmasının kamuoyu gözündeki etkisini azaltmak amacıyla, son iki gündür, McCain'in, başkan yardımcısı adayı üzerinde karar verdiği ve her an açıklayabileceği söylentileri dolaşıyor. McCain'in başkan yardımcısı listesindeki isimlerin başında, Minnesota Valisi Tim Pawlenty, Massachusetts Valisi Mitt Romney, Demokrat Parti'den bağımsıza dönen Connecticut Senatörü Joe Lieberman ve Pennsylvania Valisi Tom Ridge bulunuyor.