-Başkomiserinin parasını çaldı ADANA (A.A) - 19.10.2011 - Adana'da bir başkomiserin çantasından parasını çaldığı ileri sürülen kadın polis memuru tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın başkomiser Ö.Ö'nün çantasından geçtiğimiz günlerde bir miktar para çalındı. Bunun üzerine başkomiserin odasına gizli kamera yerleştirildi. Olaydan bir kaç gün sonra çantadan yine para çalınması üzerine kamera kayıtları incelemeye alındı. Yapılan incelemede hırsızlık olayını aynı şubede görevli adı açıklanmayan bir kadın memurun gerçekleştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan kadın polis memuru sevk edildiği adliyede tutuklandı.