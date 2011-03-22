-BAŞKOMİSERDEN TUNCEL'E SUÇ DUYURUSU ŞIRNAK (A.A) - 22.03.2011 - Başkomiser Murat Çetiner, Nevruz kutlamalarında kendisine tokat attığı iddiasıyla BDP Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında suç duyurusunda bulundu. Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görevli Başkomiser Murat Çetiner, Silopi ilçesindeki Nevruz kutlamalarında kendisine tokat attığı iddiasıyla BDP Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan AK Parti Grup toplantısında BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel'in polise tokat atmasını değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu olayla ilgili derhal hukuki sürecin başlatılmasını şüphesiz ki istiyoruz. Bu densizliğin hesabının hukuk çerçevesinde mutlaka sorulmasını istiyoruz. Bunun da sonuna kadar takipçisi olacağız'' dedi.