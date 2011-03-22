T24 LogoT24 Logo
Gündem

BAŞKOMİSERDEN TUNCEL'E SUÇ DUYURUSU ŞIRNAK (A.A)

22 Mart 2011 14:50

-BAŞKOMİSERDEN TUNCEL'E SUÇ DUYURUSU ŞIRNAK (A.A) - 22.03.2011 -  Başkomiser Murat Çetiner, Nevruz kutlamalarında kendisine tokat attığı iddiasıyla BDP Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında suç duyurusunda bulundu. Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görevli Başkomiser Murat Çetiner, Silopi ilçesindeki Nevruz kutlamalarında kendisine tokat attığı iddiasıyla BDP Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan AK Parti Grup toplantısında BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel'in polise tokat atmasını değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu olayla ilgili derhal hukuki sürecin başlatılmasını şüphesiz ki istiyoruz. Bu densizliğin hesabının hukuk çerçevesinde mutlaka sorulmasını istiyoruz. Bunun da sonuna kadar takipçisi olacağız'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24