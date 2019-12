'Baskıyla karar alacak bir ülke değiliz'

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili tasarının ABD Temsilciler Meclisi Dışişileri Komitesi'nde kabul edilmesi konusunda "Tarihi bir olay yargılandı" dedi.





Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ermeni soykırımı iddialarını içeren karar tasarısının ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nde kabul edilmesinin ardından bu sabah bir basın toplantısı düzenledi.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:



“Kararın çıkmasından sonra hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız açıklama yapmıştır. Türkiye’nin tutumu net ve bellidir.



Oylamanın neticesinden çok sürecine dikkat çekmek isterim. ABD gibi küresel bir gücün parlamentosunda böyle bir olayın yaşanması üzücüdür. Bu kararla bir millet hakkında hükmedilmiştir. Tarihi bir olay yargılandı.



1915 techir olabilir, bizim için aynı zamanda Çanakkale’dir. Acıları paylaşmayı her zaman bildik. Atatürk, ölen yabancı askerler için ‘Anneler müsterih olun, onlar bu topraklarda can verdikten sonra bizim evladımız olmuştur’ demiştir.



Buradan Ermeniler ve Ermenistan’a çağrıda bulunmak istiyorum; parlamento üzerinden tarihi yargılamak yerine, gelin yüz yüze konuşalım, arşivlerimizi açalım.



Her karar tarihi barışı engellemektedir. Üçüncü tarafların her müdahalesi Türkiye Ermenistan normalleşmesine zarar verecektir. Türkiye Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için herkes sağduyulu olmalıdır.



22 üyenin stratejik vizyonla meseleye yaklaşması sevindiricidir.



ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.



Amerikan sisteminin iç işleyişini burada değerlendirmek istemem. Malesef yeteri kadar çaba gösterilmedi. Amerikan yönetimini daha etkin çaba göstermesini bekliyoruz. Aksi takdirde karşı karşıya kalacağımız tablo olumlu olmayacaktır.



ABD’yle iyi bir işbirliği yürüttük. Katkılarımızın doğru değerlendirilmesini bekliyoruz. Yerel siyaset oyunlarını kurban edilmemesini istiyoruz.



Protokolleri Türkiye yavaşlatıyor görüntüsü doğru değildir. Biz 10 günde sevkettik, Ermenistan 4 ayda sevketti. Meclis ne zaman onaylar, bu Meclis’in takdiridir.



Dün alınan karar, protokolleri durdurma riskini getirdi. Bu kararla yol alamayız. Hiçbir zaman baskı altında karar almadık, almayacağız.



Dün almış olunan karar son derecece olumsuz bir etki yaratmıştır. Türkiye-Ermenistan arasında uzlaşma istiyorsak, biz Türkiye olarak tarihimizle ilgili her şeyi tartışmaya hazırız. Elimizdeki tüm bilgileri paylaşmaya da hazırız.



Yahudi Lobisi'nin Türkiye aleyhine çalıştığı iddiaları için bir kanaat belirtmem.



ABD Büyükelçimizle gerekli istişareler yapacağız. Bu bizim için milli onur meselesidir, ortak bir tutum belirleyeceğiz.



Sayın Büyükelçimiz bugün itibarıyla ABD'den ayrılacak.



Türk-ABD ilişkilerinde her bahar bir kriz yaşamak istemiyoruz.



24 Nisan'da bu krizi daha da büyütecek bir açıklamanın olmamasını bekliyoruz. Obama'nın basiretle davranacağını düşünüyoruz.



Türk-Ermeni barışı isteniyor mu, bizim cevabımız 'evet'. Azeri-Ermeni barışı isteniyor mu?"