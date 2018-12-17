"Baskıya dayanmak büyük takım meziyetidir; Trabzonspor'da en büyük pay Ünal Karaman'a verilmeli"

* Eyüp Kök

Son dönemde kendi iç kaynaklarına yönelip şampiyonluk umutlarını yeşerten Trabzonspor’da en büyük pay Ünal Karaman'a verilmelidir.

Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak’ın kadro dışı kalmasıyla takım görünümünü elde eden Trabzonspor, son maçlarda aldığı galibiyetlerle üst sıralarda kendine yer buldu.

Maçtan önce Ryan Babel, Pepe ve Tolgay Arslan krizlerini yaşayan Beşiktaş ise küçük çaplı krizlerden yakasını kurtaramıyor.

Maça hızlı Başlayan Trabzonspor, baskıyı kurup Rodallega’nın bireysel becerisiyle golü buldu.

Sosa ve Yusuf’un arka planda kaldığı dakikalarda orta sahayı domine eden Onazi sayesinde Trabzonspor, merkezden gelen atakları savuşturmayı başardı.

Kanatlara yönelen Beşiktaş, son haftalarda formsuz ve yeni bir krizi tetiklemeyi bekleyen Quaresma ile atakları olgunlaştırmayı başaramadı.

Beşiktaş’ın taç atışı esnasında gerçekleştirdiği hatayı iyi değerlendiren Trabzonspor Nwakaeme ile farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı biterken farkı ikiye çıkaran Trabzonspor’da her şey yolundaymış gibi görünüyordu, Beşiktaşta ise durum tam tersiydi.

İkinci yarıya tutuk başlayan Trabzonspor baskıyı kabullendi ve skoru korumak adına bir oyun geliştiremedi.

Farkı arttırmak için oyuna dahil edilen hücum özellikli oyuncular doğal olarak skoru elde tutmak adına olumsuz bir etki yarattı.

Bu oyuncu değişiklikleri belki de maç özelinde Ünal Karaman’a yöneltilebilecek nadir eleştirilerden bir tanesiydi.

Ama bir teknik direktörün yıllardır süregelen oyuna stoper alıp skoru tutma eylemine karşılık farklı bir plan geliştirdi diye eleştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Sosa’nın oyundan çıkmasıyla orta saha yetkinliğini de kaybeden Trabzonspor baskıya daha fazla dayanamadı.

Skoru son dakikalarda eşitleyen Beşiktaş ise buruk bir sevinçle sahadan ayrıldı.

MAÇIN SORUSU

Ünal Karaman, oyuna hücum özelikli oyuncular değil de savunma özellikli oyuncular alsaydı skor farklı olabilir miydi?

MAÇIN YILDIZI

Maçın yıldızını seçmekte zorlansak da Beşiktaş savunmasına sorun çıkaran ve güzel bir gol atan Rodallega, en çok dikkat çeken oyuncuydu diyebiliriz.

MAÇIN KIRILMA ANI

Dorukhan’ın attığı gol’ün ofsayt sebebiyle iptal edilmesi diyebiliriz. O dakikadan sonra baskılı oynayan Beşiktaş erken gelen golün havasıyla maçı galip bile tamamlayabilirdi.

ÖZET

Beşiktaş, Vodafone Park Arena’da geçtiğimiz sezonun tamamında kalesinde 10 gol görmüştü, bu sezon ise henüz 16. haftada bu sayıya ulaştılar.

Trabzonspor yükselişinden hiçbir şey kaybetmedi ve hâlâ şampiyonluk yolunda kendinden emin.

Ligin alt ve üst kısımlarında puan uçurumunun olmaması ligi heyecanlı kılan faktörlerden biri.

Özellikle Ekuban, Nwakaeme ve Rodallega yeni Trabzonspor’u sırtlayan isimler.

Beşiktaşta ise Dorukhan ve Güven gelecek adına tebessüm ettiren isimler.

* Akademisyen