T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baskınla gözaltına alınan ÇHD’li 6 avukat serbest bırakıldı

Avukatlara 'adli kontrol şartı' getirildi

31 Ekim 2017 15:38

İzmir’de evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan ÇHD üyesi altı avukat, serbest bırakıldı. Avukatlara 'adli kontrol şartı' getirildi.  

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, İzmir’de gözaltına alınan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar serbest bırakıldı. Geçtiğimiz hafta ev ve iş yerlerine polis tarafından baskın düzenlenen, altı avukat gözaltına alınmıştı. ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı Gökmen Yeşil, gözaltına alınan avukatların özellikle Soma davasını yakından takip ettiklerini söylemişti.

Gözaltına alınan avukatlar Nergiz Tuba Aslan, Şule Arslan Hızal, Yemen Cankan, Dinçer Çalım, Emel Diril ve Bahattin Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık işlemleri bu sabah saatlerine kadar süren avukatlardan 4’ü serbest bırakılırken, Emel Diril ve Bahattin Özdemir, yurtdışı yasağı ve “adli kontrol talebi” uygulanması istemi ile İzmir Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mahkemede ifadeleri alınan Diril ve Özdemir “adli kontrol şartı” ile serbest bırakıldı.

 

ETİKETLER

avukathaberaçıklamaçhdserbest

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24