Baskınla gözaltına alınan ÇHD’li 6 avukat serbest bırakıldı

İzmir’de evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan ÇHD üyesi altı avukat, serbest bırakıldı. Avukatlara 'adli kontrol şartı' getirildi.

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, İzmir’de gözaltına alınan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar serbest bırakıldı. Geçtiğimiz hafta ev ve iş yerlerine polis tarafından baskın düzenlenen, altı avukat gözaltına alınmıştı. ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı Gökmen Yeşil, gözaltına alınan avukatların özellikle Soma davasını yakından takip ettiklerini söylemişti.

Gözaltına alınan avukatlar Nergiz Tuba Aslan, Şule Arslan Hızal, Yemen Cankan, Dinçer Çalım, Emel Diril ve Bahattin Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık işlemleri bu sabah saatlerine kadar süren avukatlardan 4’ü serbest bırakılırken, Emel Diril ve Bahattin Özdemir, yurtdışı yasağı ve “adli kontrol talebi” uygulanması istemi ile İzmir Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mahkemede ifadeleri alınan Diril ve Özdemir “adli kontrol şartı” ile serbest bırakıldı.