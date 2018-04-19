Baskın seçim İngiliz basınında: Erdoğan'dan U dönüşü

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baskın seçim kararı İngiliz basınında da yer aldı.

Bugünkü gazetelerden hiçbiri kararı birinci sayfada görmezken iç sayfalarında gelişmelere yer verdi.

Financial Times gazetesi haberi "Erdoğan U dönüşü yaptı ve erken seçim dedi" başlığıyla duyurdu.

İstanbul'dan Laura Pitel ve Ankara'dan Funja Guler'in imzalarını taşıyan haberde "Türkiye Cumhurbaşkanı defalarca erken seçim olmayacağını, seçimin Kasım 2019'da yapılacağını söylemişti. Bu hızlı U dönüşünü ulusal güvenlik sorunları, Suriye ve Irak'taki istikrarsızlık ve başkanlık sistemine geçişi hızlandırma ihtiyacı ile gerekçelendirdi" ifadeleri yer aldı.

Gazete baskın seçimin ekonominin gidişatına dair uyarıların arttığı bir dönemde alındığına dikkat çekti. Gazeteye konuşan İstanbul merkezli düşünce kuruluşu Edam'dan Sinan Ülgen, ekonominin önümüzdeki süreçte bir dezavantaj haline geleceğine dair bir algı olduğunu söylerken "Kimse bunun ne kadar büyük bir dezavantaj yaratacağını bilmiyor ama anlaşılan Bay Erdoğan risk almak istemiyor" dedi.

Haberde seçime OHAL koşulları altında gidildiği hatırlatıldı ve Erdoğan'ın seçimi kazanmasının beklendiği yer aldı.

Guardian gazetesi baskın seçim ilanını dünya haberleri sayfasının manşetine taşıdı.

İstanbul'dan Kareem Shaheen'in yazdığı haberde Erdoğan'ın düne kadar seçimin 2019'da yapılacağını söylediği fakat ekonomik kaygılar nedeniyle seçimi erkene çektiği aktarıldı.

Seçimin yeni cumhurbaşkanına daha önce görülmemiş yetkiler verebileceği, cumhurbaşkanının seçilmemiş yardımcılar atamak ve kanun hükmünde kararnameler yayınlamak gibi yetkileri olacağı vurgulanırken Erdoğan'ın biyografisini yazan Soner Çağatay'ın şu sözlerine yer verildi:

"Tarihi bir gün olacak. Ülkeyi kararnamelerle yönetme yetkisi olan bir cumhurbaşkanı seçilecek. Bir Türkiye'den diğerine geçiş yapacağız."

'Erdoğan'ın seçilmiş diktatörler kulübündeki yeri'

Gazetenin köşe yazarı Simon Tisdall ise seçimin Erdoğan'ın "seçilmiş diktatörler kulübündeki yerini garantileyeceğini" yazdı.

Erdoğan'ın demokratik seçimlerin getirdiği saygınlığı istediğini ancak kaybetme riskini istemediğini yazan Tisdall, "Bu açıdan Türkiye'nin cumhurbaşkanı Rusya'nın Vladimir Putin'i veya Mısır'ın Abdülfettah Sisi'sinden farksız" dedi ve ekledi:

"Üçü de demokrasinin 'Sen oy kullanırsın, ben kazanırım' sloganıyla özetlenebileceğini düşünüyor.

"Erdoğan'ın erken seçimi kaybetmesi mümkün ama son derece düşük bir ihtimal. AKP 2015'te meclisteki sandalyelerin çoğunu kazandı ve bu sefer MHP'nin de desteğini alıyorlar.

"Erdoğan, uluslararası arenada gerilemesine rağmen Türkiye'nin dominant politikacısı olmaya devam ediyor. Aynı zamanda da kutuplaştırıcı biri. Güncel bir Metropoll anketi halkın yüzde 49,8'inin onu desteklediğini, yüzde 42'sinin ise karşı çıktığını gösteriyor.

"Erdoğan eski yoldaşlarıyla yollarını ayırarak AKP'de kimsenin kendine rakip olmamasını sağladı. 2016'daki darbe girişiminden sonra ise muhalefeti ve bağımsız basını hadım etti.

"Erdoğan seçimi kazanırsa adı konulmamış bir diktatör olacak. Belki de modern Türkiye'nin kurucusu Kemal Atatürk'ten daha güçlü olacak.

"Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping Erdoğan'ın şaibeli egemenliğinden etkilenebilir. İran'ın muhafazakarları onu alkışlayabilir. Fakat Türklerin yıllar boyunca imrendiği Batılı demokrasiler aynı tepkiyi vermeyecek. Onlara için Türkiye özgürlük ve kontrol üzerine yürütülen küresel tartışmada her geçen gün daha belirgin bir şekilde yanlış tarafta yer alıyor."

The Daily Telegraph gazetesi ise iç sayfalarında tek sütunda beş cümleyle duyurduğu haberde "Muhaliflere baskı artarken Erdoğan erken seçim ilan etti" başlığı yer aldı.

İstanbul'dan Kristina Jovanovski'nin hazırladığı haberde "Erdoğan'ın muhalefeti bastırması ve gittikçe otoriterleşen iktidarını daha fazla konsolide etmesi nedeniyle kaygılar büyürken seçim tarihi Kasım 2019'dan Haziran 2018'e çekildi" ifadeleri kullanıldı.

Gazeteye konuşan CHP milletvekili Veli Ağbaba "Seçimi erkene aldılar çünkü korkuyorlar. OHAL'den faydalanmak istiyorlar" dedi. Haberde 2016'daki darbe girişiminin ardından 150 binden fazla kişinin işlerinden olduğu, 50 binden fazla kişinin de hapse atıldığı hatırlatıldı.

The Times gazetesi ise baskın seçimi Associated Press'in tek paragraflık haberiyle kısa bir şekilde duyurmakla yetindi.